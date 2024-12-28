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Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesindeki 11 kişinin hayatını kaybettiği mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin adliyeye sevk edilen 10 kişiden aralarında şirket müdür vekilinin de bulunduğu 3'ü tutuklandı.

Sinan Balcıkoca, Deniz Açık  | 28.12.2024 - Güncelleme : 28.12.2024
Balıkesir'de mühimmat fabrikasındaki patlamaya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı Fotoğraf: Fatih Çapkın/AA

Balıkesir

Kırsal Kavaklı Mahallesi yakınlarında faaliyet gösteren fabrikada 24 Aralık'ta meydana gelen patlamanın ardından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden şirketin müdür vekili-operasyon direktörü Cem Y, patlayıcı mesul müdürü ve iş sağlığı güvenliği uzmanı Serkan B. ile iş sağlığı ve güvenliği müdür vekili Hulusi Yağız A, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şüphelilerden mevcut mühimmat üretim müdürü Erman G. ile önceki mühimmat üretim müdürü Murat A, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer 5 şüphelinin ise savcılık sorgularının ardından salıverildiği bildirildi.

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde 24 Aralık'ta patlayıcı üretilen mühimmat fabrikasının kapsül üretimi yapılan bölümünde meydana gelen patlama ve çökme nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında 10 kişi gözaltına alınmıştı.

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