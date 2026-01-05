Dolar
Gündem

Bakırköy'de kurdukları düzenekle 40 bin dolarlık kol saatini çalan 3 sanığa dava

Bakırköy'de 40 bin dolar değerindeki kol saatini satmak isteyen kişiyi alıcı gibi davranıp kiraladıkları ofise çağıran ve daha önceden hazırladıkları düzenekle saati çalan 3 sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan dava açıldı.

Elif Somuncu  | 05.01.2026 - Güncelleme : 05.01.2026
Bakırköy'de kurdukları düzenekle 40 bin dolarlık kol saatini çalan 3 sanığa dava

İstanbul

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Taha Yusuf Demirhan'ın yaklaşık 40 bin dolar değerindeki kol saatini internet üzerinden satışa çıkardığı, ilan üzerinden müştekiyle iletişime geçen sanık Cemal Erten'in kendisini "Hasan" ismiyle tanıttığı ve saati almak istediğini söylediği yer aldı.

İddianamede, sanık Erten'in müşteki Demirhan'a Antalya'da olduğunu, bu nedenle saati Bakırköy'de bulunan saatçisine giderek göstermesini istediği, saatçinin kontrolünden sonra parayı müştekinin hesabına atacağını söylediği kaydedildi.

Müşteki Taha Yusuf Demirhan ve babası Ali İhsan Demirhan'ın, sanık Cemal Erten tarafından verilen adrese gittiklerinin anlatıldığı iddianamede, adreste sanık Yusuf Çalçalı'nın kontrol için müştekiden aldığı saati ofis içinde bulunan dolaba koyduğu belirtildi.

İddianamede, sanık Yusuf Çalçalı'nın müştekiye ve babasına çay söyleme bahanesiyle ofisten çıkarak daha önce kırıp üzerine afiş asıp kapattığı duvardan dolabın içerisindeki saati alarak olay yerinden uzaklaştığı anlatıldı.

Sanık Yusuf Çalçalı ifadesinde, sanık Cemal Erten'in kendisini bu işe yönlendirdiğini, duvarı kendisinin kırdığını ve saati sanık Erten'e verdiğini söylediği iddianamede yer aldı.

İddianamede, incelenen kamera görüntülerinde sanık Erten'in saati sanık Çalçalı'dan alarak Aksaray'da saat satılan bir iş yerinin sahibi sanık Atanur Koç'a götürdüğü ve birlikte Kapalıçarşı'da bulunan başka bir saatçiye gittikleri belirtildi.

Sanık Atanur Koç'un, saati bir arkadaşına kontrol ettirdiğini, arkadaşının kendisine saatin sahte olduğunu söylediğini ve olayla ilgisinin bulunmadığını beyan ettiği ifadesine iddianamede yer verildi.

İddianamede, incelenen kamera görüntülerinde sanıklar Yusuf Çalçalı ve Cemal Erten'in birlikte hareket ettiği, yine sanık Atanur Koç'un sanık Erten'le birlikte saati kontrol amaçlı Kapalıçarşı'ya götürdüklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Sanıkların savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, şüphelilerin dolandırıcılık eylemleri neticesinde ele geçirdikleri saatleri, saat işi yapan Atanur Koç vasıtasıyla elden çıkardıkları ve bu kapsamda 3 sanığın da birlikte hareket ettiği aktarıldı.

İddianamede, sanıkların hazırladıkları plan çerçevesinde sahte kimlikle birkaç günlüğüne kiraladıkları ofisteki dolaba saati koyarak daha önceden kurdukları düzenekle duvarın kırık olduğu bölümden 40 bin dolar değerindeki saati alarak maddi menfaat elde ettiklerinin ve üzerlerine atılı suçları işlediklerinin anlaşıldığı kaydedildi.

Sanıklar Cemal Erten, Atanur Koç ve Yusuf Çalçalı hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 1 yıl 6 aydan 7 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame, gönderildiği Bakırköy 39. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

