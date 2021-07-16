Euro
10.11
Dolar
8.53
BIST 100
1,362.07
Altın
1,822.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sel ve heyelanda hayatını kaybeden 3 kişi için Sahil Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katılıyor.
logo
Gündem

Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Rize'de afet bölgesindeki incelemelerini sürdürdü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, sel ve heyelan yaşanan Güneysu ilçe merkezinde incelemelerde bulundu.

Muhittin Sandıkçı   | 16.07.2021
Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Rize'de afet bölgesindeki incelemelerini sürdürdü Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı / AA

Rize

Bakanların Güneysu ilçesindeki incelemelerinde, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "Oluşan hasarlarla ilgili ortaya konulan tespitleri, teşhisleri, yapılabilecekleri bitirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kurum ise bütün ekiplerin seferberlik ruhu içerisinde hareket ettiklerini belirterek, "İnşallah akşama kadar büyük bir çoğunluğunu toparlamış olacağız. Cenazelerimizin 6'sına ulaştık. Kayıp iki kişinin arama çalışmaları sürüyor. Tüm ekiplerimiz seferberlik ruhuyla daha önceki sellerde, depremlerde ne yaptıysak Rize'mizde de Güneysu'muzda da Madenli'de de Büyükköy'de de Muradiye'de de aynı anlayışla çalışıyoruz." diye konuştu.

Selden etkilenen vatandaşlarla görüşen bakanlar daha sonra Büyükköy beldesine geçerek incelemelerini burada sürdürdü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da son bir aydır Kovid-19 ölümleri artıyor
Prof. Dr. Sedat Kaygusuz'dan bayram tatilinde delta varyantına karşı maske ve mesafe uyarısı
DSÖ, Kovid-19'un kökenine ilişkin araştırmada Çin'i daha fazla iş birliği yapmaya çağırdı
Trakya'da yaklaşık 1 milyon 750 bin doz aşı uygulandı
Brezilya'da son 24 saate 1548 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Rize'de afet bölgesindeki incelemelerini sürdürdü

Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Rize'de afet bölgesindeki incelemelerini sürdürdü

Rize'deki sel ve heyelanın ardından hasar tespiti ile arama çalışmaları sürüyor

Bakan Karaismailoğlu'ndan Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkacaklara uyarı

Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Rize'de afet bölgesindeki incelemelerini sürdürdü

Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu Rize'de afet bölgesindeki incelemelerini sürdürdü
Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu

Bakanlar Soylu, Kurum ve Karaismailoğlu, Rize'de afet bölgesinde incelemelerde bulundu
Rize'deki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi

Rize'deki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi