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Bakan Yumaklı, Endonezya ile stratejik işbirliğini artırmayı önemsediklerini belirtti

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Endonezya ile stratejik işbirliğini artırmayı önemsediklerini belirterek, "2,8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi, ortak hedefimiz olan 10 milyar dolara çıkarma konusunda kararlılığımızı yineliyoruz." dedi.

Mustafa Çalkaya  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Bakan Yumaklı, Endonezya ile stratejik işbirliğini artırmayı önemsediklerini belirtti

Ankara

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Endonezya CEO Yuvarlak Masa Toplantısı kapsamında, Endonezya Ekonomi İşleri Koordinasyon Bakanı Airlangga Hartarto, Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Endonezya Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri ve iki ülkenin iş insanlarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri daha da derinleştirmenin yollarını ele aldıklarını kaydeden Yumaklı, "Küresel ticaretin zorlu bir dönemden geçtiği bu süreçte, Endonezya ile stratejik işbirliğimizi artırmayı son derece önemli buluyoruz. Bu doğrultuda, özel sektörlerimizin daha yapısal işbirlikleri kurmasının, ticaret hacmimizin artırılmasında kilit rol oynayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, Endonezya'nın zengin doğal kaynakları ve stratejik konumuyla Asya'nın en önemli tarımsal üreticilerinden olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin de tarım sektöründeki köklü geçmişi ve modern tarım teknolojileriyle bölgesel bir lider olduğunu vurguladı.

İki ülkenin tarımsal üretim kapasitesinin ve pazar ihtiyacının birbirini tamamlar nitelikte olmasının bu alandaki işbirliklerini önemli hale getirdiğine işaret eden Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Tarım sektöründe kurulacak ortaklıkların sadece ekonomik ilişkilerimizi değil, aynı zamanda sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi de güçlendireceğine inanıyoruz. 2024 itibarıyla 2,8 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizi, ortak hedefimiz olan 10 milyar dolara çıkarma konusunda kararlılığımızı yineliyor, yakın zamanda Cakarta'da düzenlenecek Türkiye-Endonezya Altyapı Forumu ile Türk firmalarının Endonezya'daki projelerde daha etkin yer almasını hedefliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Prabowo Subianto'nun liderliklerinde, ortak vizyon ve güçlü iş birliğiyle ülkelerimiz arasında sağlam bir ekonomik köprü kuracağımıza inancımız tam."


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