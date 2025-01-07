Bakan Yerlikaya'dan, Valiler Buluşması'na ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 Ocak İdareciler Günü dolayısıyla düzenlenen 2025 Valiler Buluşması'nın ilk oturumuna ilişkin paylaşımda bulundu.
Ankara
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Valiler Buluşması'na yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
Valiler Buluşmamızın ilk günkü ilk oturumuna Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu katıldı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 7, 2025
Kıymetli açıklamaları ve düşünceleriyle Valiler… pic.twitter.com/1jG0ZE5yYj
"Valiler Buluşmamızın ilk günkü ilk oturumuna, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu katıldı. Kıymetli açıklamaları ve düşünceleriyle Valiler Buluşmamıza katkı sağlayan sayın bakanlarımıza teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.