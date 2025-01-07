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Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı

Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Cihan Okur  | 07.01.2025 - Güncelleme : 07.01.2025
Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı Fotoğraf: Cihan Okur/AA

Amasya

Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.

Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.

Kar yağışının sürdüğü yaylalarda kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.


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