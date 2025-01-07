Amasya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Amasya'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Amasya
Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesinin ardından düşük rakımlı yerlerde yağmur, yüksek kesimlerde ise kar yağdı.
Dereli, Belevi ve Tekke yaylalarında öğle saatlerinde başlayan kar, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü.
Kar yağışının sürdüğü yaylalarda kar kalınlığı yer yer 30 santimetreye ulaştı.
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