Birleşmiş Milletler (BM), 2025'te insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaştığını belirterek "Gazze, 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste üçüncü yılda da en ölümcül ortam olmayı sürdürdü." ifadesini kullandı.

BM, Gazze'nin 2025'te de en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü bölge olduğunu bildirdi Birleşmiş Milletler (BM), 2025'te insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaştığını belirterek "Gazze, 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste üçüncü yılda da en ölümcül ortam olmayı sürdürdü." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yeni bir rapor paylaştı.

Raporda, "2025'te 907 meslektaşın öldürülmesi, yaralanması veya kaçırılmasıyla insani yardım görevlilerine yönelik şiddet olaylarında yeni bir rekor kırıldı." ifadesi kullanıldı.

Geçen yıl insani yardım çalışanları arasındaki can kaybının hafif bir düşüşle 350'ye gerilemesine rağmen genel şiddet düzeyinin düşmediğine dikkat çekilen raporda, resmi verilere göre 322 yardım çalışanının saldırılarda yaralandığı, 235'inin ise kaçırıldığı belirtildi.

Raporda, "Gazze, 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste üçüncü yılda da en ölümcül ortam olmayı sürdürdü. Gazze'yi, 71 yardım çalışanının öldüğü Sudan izledi. 2026'da şu ana kadar dünya genelinde 82 yardım görevlisi öldürüldü, 97 kişi yaralandı ve 39 kişi kaçırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) çoğalmasının da özellikle endişe verici olduğu vurgulanan raporda, insani yardım çalışanlarının giderek daha fazla SİHA'nın hedefinde yer aldığı aktarıldı.

Raporda, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) martta bir binaya düzenlenen İHA saldırısında 1 yardım görevlisi öldürüldü. Ukrayna'da mayısta sadece bir hafta içinde 4 insani yardım konvoyu vuruldu. Sudan'da silahlı insansız hava araçları 2026'nın ilk dört ayında pazar yerlerini ve sağlık tesislerini vurarak sivil ölümlerinin yüzde 80'ine neden oldu." ifadelerine yer verildi.

Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, "Sadece 3 yıl içinde 1000'den fazla yardım çalışanı öldürüldü ve bu kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Bu verileri sadece duyurmanın bir sonraki yardım çalışanını korumaya yetmeyeceğinin altını çizen Fletcher, ülkelere uluslararası insancıl hukuku desteklemenin yanı sıra sivilleri ve insani yardım çalışanlarını korumak için her türlü aracı kullanma çağrısında bulundu.