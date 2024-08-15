Bakan Yerlikaya, İstanbul'da düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyenlerin yakalandığını bildirdi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da düğün konvoyu yaparak trafik akışını engelleyen 5 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Gereği yapıldı-27" başlığıyla yaptığı açıklamada, düğün konvoyuna katılan bazı kişilerin araçlarını durdurarak trafik akışını engellediği görüntülerin sosyal medyada yer aldığını anımsattı.
GEREĞİ YAPILDI-27— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 15, 2024
Bugün sosyal medyada düğün konvoyu yapılarak trafiğin engellendiği görüntüler yer aldı. Yapılan incelemede konvoyun İstanbul Küçükçekmece’de yapıldığı belirlendi.
Araştırmalar sonucu trafik akışını engelleyenlerin Y.K., M.A., A.Ü., M.K. ve Ö.F.B. adlı… pic.twitter.com/bjHCuROWGL
Görüntülerin İstanbul Küçükçekmece'de kaydedildiğini aktaran Yerlikaya, "Trafik akışını engelleyenlerin Y.K, M.A, A.Ü, M.K. ve Ö.F.B. adlı şahıslar olduğu belirlenmiş ve şahıslar Sefaköy Polis Merkezi Amirliği ekiplerince gözaltına alınmışlardır." ifadelerini kullandı.
Gözaltına alınan şüphelilere çeşitli maddelerden trafik cezaları kesildiğini bildiren Yerlikaya, ayrıca şüphelilerle ilgili "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan adli işlem başlatıldığını açıkladı.
Yerlikaya, şunları kaydetti:
"Saygısızca araç kullananlar, konvoy yaparak trafik güvenliğini hiçe sayanlar, karayolunu kapatarak trafik akışını engelleyenler; bu tür davranışlardan vazgeçin. Böyle davrandığınız takdirde sizleri bir bir tespit edip adalete teslim etmeye kararlıyız."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.