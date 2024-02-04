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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’te Akkent Camii Açılış ve Kurdele Kesimi Töreni’nde konuşuyor.
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Bakan Yerlikaya, helikopter kazasında yaralanan teknisyen polisi ziyaret etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'teki helikopter kazasında yaralanan Teknisyen Polis Emrah Yıldız'a hastanede ziyarette bulundu.

Özcan Yıldırım  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Bakan Yerlikaya, helikopter kazasında yaralanan teknisyen polisi ziyaret etti

Ankara

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde kaza kırıma uğrayan helikopterimizde yaralanan Teknisyen Polisimiz Emrah Yıldız kardeşimizi Gaziantep Şehir Hastanesinde ziyaret ettik. Sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Allah'tan yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacak."

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