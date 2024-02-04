Bakan Yerlikaya, helikopter kazasında yaralanan teknisyen polisi ziyaret etti
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Gaziantep'teki helikopter kazasında yaralanan Teknisyen Polis Emrah Yıldız'a hastanede ziyarette bulundu.
Ankara
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Dün gece Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Kartal köyü mevkisinde kaza kırıma uğrayan helikopterimizde yaralanan Teknisyen Polisimiz Emrah Yıldız kardeşimizi Gaziantep Şehir Hastanesinde ziyaret ettik. Sağlık durumu hakkında bilgi aldık. Allah'tan yaralı polisimize acil şifalar diliyorum. İnşallah en kısa zamanda sağlığına kavuşacak."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.