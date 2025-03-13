Bakan Yerlikaya: Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. 39 mülkiye başmüfettişi, bugün görev yerleri olan illere gönderildi. 14 gün onlara süre verdik." dedi.
Batman
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine geçti.
Merkezde incelemelerde bulunan Yerlikaya, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Yerlikaya, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 2022 yılında yapımına başlanan ve geçen yıl hizmete açılan Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin sokaklardaki sahipsiz hayvanlara yuva olduğunu, burada aynı zamanda onlara bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin de verildiğini söyledi.
Bakımevini gezerken Vali Ekrem Canalp'ten bilgiler aldığını ifade eden Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Valimiz diyor ki, 'Önümüzdeki dört gün içerisinde Batman il merkezindeki sahipsiz köpeklerin tamamı toplanacak ve merkeze getirilecek, devamında Batman ilçe merkezleri, beldeler ve köylerdeki başıboş sokak hayvanlarının tümü bir ay içerisinde toplanmış olacak.' Merkezde sahipsiz hayvanların kısırlaştırma, aşılama ve işaretleme işlemleri yapılıyor. İşlemi sona eren bütün sahipsiz hayvanlar etrafı çevrili ve korunaklı serbest dolaşım alanlarına bırakılacak. Doğal yaşamlarına en uygun koşullarda hayatlarını sürdürebilmeleri için ne gerekiyorsa onlar yapılıyor, yapılacak."
Yerlikaya, merkezde ayrıca ameliyathaneler, muayene odaları, röntgen cihazları, eczaneler, ilaç deposu ve laboratuvarların bulunduğunu belirterek, sağlık açısından kötü durumda olan sahipsiz hayvanlar için yoğun bakım ünitelerinin dahi düşünüldüğünü vurguladı.
"Bir soruşturma süreci değildir, durum tespiti yapılması"
Uzman veterinerler ve sağlık teknikerlerinin hayvanların bakım sürecini titizlikle yürüttüğünü ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:
"5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun uygulanmasıyla ilgili tüm hazırlıklar tamamlandı. 39 mülkiye başmüfettişi, bugün görev yerleri olan illere yani 81 ile gönderildi. 14 gün onlara süre verdik. Mülkiye müfettişlerimiz valiliklerin, büyükşehirlerin il ve ilçe belediyeleriyle, İl Özel İdarelerinin uygulamalarını detaylı olarak inceleyecekler. Bu bir soruşturma süreci değildir, durum tespiti yapılmasıdır. Bugüne kadar 2 Ağustos'tan beri, kanun yürürlüğe girdikten, yönetmelik de çıktığından bu yana belirttiğimiz kurum ve kuruluşlar ne yapmışlar? Hem onların yaptıklarına hem de yapılması gerekenleri de onlara hatırlatarak bir nevi rehberlik yapacaklar."
Yerlikaya, mülkiye başmüfettişlerinin ihmal konusu olan hususları ve aksayan yönleri de tespit edeceklerini ve mevzuatın gerektirdiği tedbirlerin alınmasını kendilerinden isteyeceklerini anlatarak, şunları kaydetti:
"Uygulayıcılara aslında bir rehberlik yapacağız ama özetle şunun altını çiziyorum; iki ayda bir tekrar taşraya, yani 81 vilayetimize arkadaşlarımızı, müfettişlerimizi göndereceğiz. Müfettişlerin tespit ettiği konuları milletimizle sürekli şeffaf biçimde paylaşacağız. Her iki ayda bir bu denetim süreci bittikten sonra bu konuyla ilgili çalışmalarını beğendiğimiz, takdir ettiklerimizi vereceğiz. Hiçbir çalışma yapmamış olanları önce ikaz edeceğiz, sonra gereğini yapacağız."
Bazı belediyeler sahipsiz hayvanları toplayıp başka bir belediyenin sınırları içerisine bırakması
Bakan Yerlikaya, Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ndeki incelemelerinin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 18 Ocak'ta Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 yaşındaki Eslem Teker'in sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini anımsatarak, kız çocuğuna Allah'tan rahmet diledi.
Bu yaşanan üzücü olayla ilgili hemen mülkiye başmüfettişi görevlendirdiklerini hatırlatan Yerlikaya, "Mülkiye başmüfettişleri idari soruşturmayı tamamladılar. Soruşturmanın değerlendirme raporunun sonucunda baktım ki kusur var. Kim kusurluysa hepsiyle ilgili soruşturma izni verdim. İdari tahkikat bitti artık konu adliyede." diye konuştu.
Yerlikaya, geçen hafta da Konya'da 2 yaşındaki Rana bebeğin sahipsiz köpeklerin saldırısında hayatını kaybettiğini belirterek, bu konuyla ilgili de hemen mülkiye müfettişi görevlendirdiklerini kaydetti.
"Sahipsiz hayvanların saldırısı sonucu ölen ya da yaralanan her bir insanımız için idari soruşturmanın da gereği olarak müfettiş gönderiyorum, göndermeye de devam edeceğim" diyen Yerlikaya, bir daha bu olayların yaşanmamasını temenni etti.
Yerlikaya, şunları söyledi:
"Bazı belediyeler sahipsiz hayvanları sokaklardan toplayıp, hayvan bakımevine teslim etmek yerine başka bir belediyenin sınırları içerisine bırakıyorlar. Bu yönde bize çok şikayetler gelmeye başladı. Eğer böyle bir şey olduğunu tespit eder, görürsek onlarla ilgili de gereken idari, adli soruşturmaları başlatacağız. Bazı belediyeler sahipsiz hayvanlarla ilgili yeterli bütçe ayırmalarına hatta daha fazlasıyla ayırmalarına rağmen çok daha hızlı hareket ederek, kanuni olarak verilen süreden önce bunu tamamlamak için kampanya yapmak istediklerini bize ilettiler. Başvuru yapan belediyeler oldu, 'Yardım toplayabilir miyiz?' diye. İzin verdim, izin vermeye de devam edeceğim eğer müracaat ederler de; buradan vatandaşlarımıza duyuruyorum."
Yerlikaya, sahipsiz hayvanların korkusuyla çocuklarını gönül rahatlığıyla parka götüremeyen annelerin, sabah namazı için camiye giderken endişe duyan vatandaşların olduğuna işaret ederek, bunu sosyal medyada, ekranlarda gördüklerini belirtti.
"Bütün gayretimiz, çabamız yeni Ranalar, Eslemler, Tunahanlar olmaması için"
Sahipsiz hayvanların saldırılarının trafik kazalarına da neden olabildiğine, yaralanmalara, hatta ölümlere sebebiyet verebildiğine dikkati çeken Yerlikaya, "Gerek sahipli gerek sahipsiz her bir cana saygımız baki. Bu inancımızın, kültürümüzün, yasalarımızın ve ait olduğumuz medeniyet değerlerimizin bir gereği. Peygamber Efendimiz de 'Yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin' buyuruyor. Temel ilkemiz şudur; sahipsiz sokak hayvanlarına merhametli ve iyi davranmak istiyoruz, iyi davranmalıyız. Onların şehir merkezlerinde değil, güvenli, tıpkı buradaki gibi yaşam alanlarında olmalarını süratle sağlamalıyız." diye konuştu.
Yerlikaya, bu amaçla sahipsiz hayvanlara tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin sunulması, kısırlaştırmayla kontrolsüz üremelerinin önüne geçilmesi, sahiplendirmeyle sokak hayvanlarına da artık yeni yuvaların bulunması gerektiğini dile getirerek, bu sorumluluğu layıkıyla yerine getirmenin herkesin kanuni vazifesi olduğunu vurguladı.
"Bütün gayretimiz, çabamız yeni Ranalar, Eslemler, Tunahanlar olmaması için. Buna razı olamayız" diyen Yerlikaya, yetkili kurumlar, yerel yönetimler, valiliklerle milletin de desteğiyle bu sorunu çözeceklerini belirtti.
Yerlikaya, "Tüm Türkiye'ye örnek teşkil eden Batman Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni hayata geçiren kıymetli arkadaşlarıma, özellikle kıymetli Valimize çok teşekkür ediyorum." dedi.
Bakan Yerlikaya'ya ziyaretinde Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cafer Öz, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, MHP İl Başkanı Muhammet Arif Çetin, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile ilçe ve belde belediye başkanları eşlik etti.