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Bakan Varank: Çalışan ve Üreten Gençler Programı 33 kentte 11 projeye destek sağlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından başlatılan “Çalışan ve Üreten Gençler Programı’nın tanıtımı ve çeşitli illerde kurulan tesislerin açılışı İzmir’de yapıldı.

Ali Korkmaz, Halil Şahin, Etem Geylan  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Bakan Varank: Çalışan ve Üreten Gençler Programı 33 kentte 11 projeye destek sağlandı Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan/AA

İzmir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen Çalışan ve Üreten Gençler Programı Tanıtım ve Tesis Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi yatırım, üretim, ihracat ve istihdam temelleri üzerinde yükseltmeyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki 21 yıllık süreçte cumhuriyet tarihinde daha önce atılmamış adımları atmanın, görülmemiş kalkınma hamlelerini hayata geçirmenin kendi iktidarlarına nasip olduğunu belirten Varank, "Kararlılıkla hayata geçirdiğimiz reformlar neticesinde üretimde, istihdamda, ihracatta ve milli gelirde büyük başarılar elde ettik. Ülkemizi son 21 yılda 230 milyar dolardan 900 milyar doları aşan bir ekonomi haline getirdik." diye konuştu.

Büyümenin lokomotifi olarak gördükleri ihracatı, 2022 yılında 36 milyar dolardan 6 kattan fazla arttırarak 254 milyar doların üzerine çıkardıklarını hatırlatan Varank, kalkınma hamlesinin sürdürülebilirliğinin sanayinin gücüyle doğru orantılı olduğunu dile getirdi.

"Kalkınmayı önceleyen adımlar attık"

Kalkınmanın çok boyutlu bir iş olduğuna işaret eden Varank, şöyle konuştu:

"Bu manada uzman kadrolarımızla hem masada hem sahada illerimizi, ilçelerimizi hatta köylerimizi bütüncül bir bakış açısıyla değerlendiriyor ve en fazla etki oluşturabilecek en fazla katma değer sağlayabilecek alanları tespit ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 21 yıl önce yola çıkarken bir önceliği vardı. Kalkınmanın temel önceliğimiz olduğunu biz bundan 21 yıl önce ilan ettik. Hatta bunun ehemmiyetini gösterebilmek için biliyorsunuz bizim partimizin isminde kalkınma ibaresi de bulunuyor. Gerçekleştirdiğimiz tüm icraatlarda sağladığımız bütün hizmetlerde kalkınmayı önceleyen adımlar attık, atmaya devam edeceğiz."

Bölgelerin, şehirlerin hatta ilçelerin kendine has özelliklerinden faydalanarak Türkiye'nin her bir köşesini adeta cazibe merkezi haline getirmeye çalıştıklarını kaydeden Varank, bu doğrultuda Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle çalışan ve üreten gençler programını başlattıklarını anımsattı.

Genç işsizliği yüksek ve kadın istihdamının da düşük olduğu bölgelerde modern üretim ve hizmet tesisleri yaparak özel sektör yatırımcılarının istifadesine sunduklarını dile getiren Varank, böylece hem üretim kapasitesi hem de istihdam olanaklarını arttırdıklarını, 33 kentte emek yoğun sektörlerde toplam 11 projeye 1,3 milyar lira destek sağladıklarını kaydetti.

Kurulan yeni fabrikalar ve atölyelerle Türkiye'de ihracat yapmamış hiçbir şehrin kalmadığını belirten Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu program bizim bakanlık olarak uzunca bir süredir tasarladığımız ve üzerinde çalıştığımız bir programdı. Ama açık söyleyeyim hayata geçirebilmek için farklı kaynak arayışları içerisindeydik. Ben bu projeyi kabinede sunduğumda Mehmet Muharrem Kasapoğlu bakanımız sağ olsun, dedi ki madem bu işin içerisinde gençler, kadınlar var, o zaman gel bu projeyi beraber yapalım. Buradaki finansmanı biz kendi kaynaklarımızdan sağlayalım. Böyle güzel işe beraber imza atalım dedi. İşte onun bu alicenaplığı sayesinde onun bu hassasiyeti sayesinde bugün artık ülkemizin dört bir tarafında özellikle genç işsizliğin olduğu bölgelerde böyle güzel eserleri kazandırmaya başladık."

"Yeter ki bir olalım"

Projeyle 55 bin yeni istihdamın sağlandığını kaydeden Varank, bunun gibi nice çalışmaları hayata geçireceklerini vurguladı.

Gençlerin kendi emeğiyle helal kazancıyla ayakları üzerinde durmasını sağlayacaklarına işarete den Varank, "İnşallah böyle projeleri önümüzdeki dönemde de uygulamaya devam edeceğiz. Yeter ki bir olalım, beraber olalım, ay yıldızlı bayrağa hep beraber hizmet etmek için bir gayretin içerisinde olalım." şeklinde konuştu.

İzmir'in güçlü sanayisiyle Türkiye'nin lokomotif şehirlerinden bir tanesi olduğuna dikkati çeken Varank, kentte, özel sektörün ve sivil toplum kuruluşlarının 700'e yakın projesine şimdiye kadar 2,5 milyar lira kaynak aktardıklarını dile getirdi.

Çandarlı Limanı ile entegre temiz enerji ihtisas sanayi bölgesi projesi üzerinde çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen Varank, "Türkiye'nin karadaki rüzgar enerjisinin yüzde 20'sine ev sahipliği yapan İzmir, rüzgar enerjisi ekipmanları ihracatımızın da yüzde 75'ini yaparken yaklaşık 8 bin kişiye de bu sektörde istihdam sağlıyor. Bu projeyle inşallah hem deniz üstü rüzgar tribünlerinde hem de kara tribünlerinde İzmir çok daha büyük bir oyuncu haline gelecek."

Kasapoğlu: En büyük hedefimiz tüm gençleri geleceğe hazırlamak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise Bilişim Vadisi İzmir'in bugün açıldığını hatırlatarak, kentin bugün bereketli bir gün yaşadığını ifade etti.

"Gençlerin ihtiyacı neyse biz orada varız" anlayışıyla hareket ettiklerini kaydeden Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile gençlerin istihdamına yönelik bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Projenin Türkiye'nin birçok vilayetinde etkileri olacağını aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"En büyük hedefimiz bu ülkenin tüm evlatlarını hiçbir ayrım gözetmeksizin en güçlü, donanımlı şekilde kültürüyle, sanatıyla, bilimiyle, sporuyla her alanda geleceğe hazırlamak. Çalışan Üreten Gençler Projesi bunun için var ve bu anlamda gençlerimizin imkanlarını artırmak, onlara yeni tecrübeler kazandırmak ve bu gayeyle çok güzel bir işbirliği ortaya koyan bir süreç başlattık.

Gençlerimizi çağın gerekleriyle donanımlı kılmaz ve yine aynı gerekliliklerle yetiştirmezsek gelecek mücadelesinde başarılı çıkma şansımız yok. Bugünler ve yarınlar ancak ve ancak gençlerle birlikte ve gençlerin öncülüğünde kazanılıyor. Tabii ki kendini geleceğe hazırlamış, gereken birikimi edinerek kendini yetiştirmiş, hem insan olarak ahlakıyla, karakteriyle örnek gençlerle, ülkesine ve milletine gönülden bağlı, insani değerlere saygısı azami derecede olan, inançlı, açık fikirli, öğrenme vizyonu açık gençlerle kazanılabilir. Hem hayatın içinde sevilen, insanlara faydalı olmayı, insanlar için üretmeyi bir görev addeden hem de iş hayatındaki ürettikleriyle ülkesine ve insanına katkı sağlamak için çalışan ve bu anlamda gayret ortaya koyan, ter döken gençlerdir ülkeleri kalkındıran, şaha kaldıran."

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile gençler için pek çok proje gerçekleştirdiklerini aktaran Kasapoğlu, işbirliği ve katkıları için Varank'a teşekkür etti.

Genç ve kadın istihdamına yönelik projeye gençlerin katılımından büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Kasapoğlu, "55 bin insanımızı istihdam ederek çok ama çok büyük bir başarıyı gerçekleştirmiş olacağız." dedi.

14 Mayıs seçimleriyle Türkiye'nin önemli bir eşikte olduğunu belirten Kasapoğlu, bu kazanımların devamı için gençlerin teveccühünü beklediklerini söyledi.

Gençler deneyimlerini paylaştı

Programa katılan gençlerden 22 yaşındaki Mine Bayram, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir ayakkabı firmasında iş bulduğunu anlatarak, 5 aylık iş hayatı sayesinde kendine güveninin arttığını, babasının yükünü azalttığını ifade etti.

Ceyhan Yaman da Muş'ta yaşadığını, üniversiteden mezun olduktan sonra iş bulamadığını, Muş Valiliğinin yönlendirmesiyle bu program kapsamında 1 yıl önce tekstil fabrikasında çalışmaya başladığını söyledi. Yaman, bu programın gençlere umut kapısı olduğunu sözlerine ekledi.

Törende program kapsamında Iğdır, Şanlıurfa ve Muş'ta yapılan tesisler, telekonferans bağlantısıyla açıldı.

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