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Gündem

Bakan Uraloğlu'ndan Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama

Bakan Uraloğlu, erişim yasağı getirilen sosyal medya uygulaması Instagram yetkilileriyle bugün yapılan görüşmeye ilişkin, "Aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." dedi.

Fatma Sevinç Çetin  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Bakan Uraloğlu'ndan Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin açıklama

Ankara

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası sosyal medya platformu Instagram yetkilileriyle yapılan görüşmeye ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, "Tam istediğimiz sonucu almış değiliz, takip ediyoruz, aktif olarak görüşüyoruz. Bugün bir ilerleme olacağını düşünmüyoruz." diye konuştu.

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