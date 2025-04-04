Bakan Uraloğlu: Güvenli ve akıllı ulaşım altyapısıyla trafik kazalarını azaltmayı hedefliyoruz
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Akıllı sinyalizasyon sistemleriyle sürücülerimizi anlık yol ve hava durumu konusunda bilgilendiriyoruz. Güvenli ve akıllı ulaşım altyapısıyla trafik kazalarını azaltmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.
Ankara
Abdulkadir Uraloğlu, trafik güvenliğine dair sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kara yollarında sürüş güvenliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürdüklerini belirtti.
Bakan Uraloğlu, "Uzun yollarda dikkat dağınıklığı ve uyuklamaya karşı sarsma bandı uygulamasını yaygınlaştırıyoruz. Akıllı sinyalizasyon sistemleriyle sürücülerimizi anlık yol ve hava durumu konusunda bilgilendiriyoruz. Güvenli ve akıllı ulaşım altyapısıyla trafik kazalarını azaltmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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