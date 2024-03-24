Bakan Uraloğlu: Çok uzamadan Şabanözü'nü Çubuk'a oradan dolayısıyla Ankara'ya bölünmüş yolla bağlamış olacağız
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Biz çok uzamadan Şabanözü'nü Çubuk'a oradan dolayısıyla Ankara'ya bölünmüş yolla bağlamış olacağız." dedi.
Çankırı
Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Bakan Uraloğlu, Şabanözü ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, ilçede önemli çalışmalar yapıldığını söyledi.
Türkiye'yi bölünmüş yollarla donattıklarını belirten Uraloğlu, "Ülkemizin her tarafını bölünmüş yollarla ördük, örümcek ağı gibi ördük. Her tarafta bölünmüş yolumuz var ama Çankırı'mıza baktığımız zaman bir taraftan Kastamonu'ya bölünmüş yolumuzu yaptık, öbür taraftan Ankara'ya bitirdik, öbür taraftan Kırıkkale'ye sadece Delice'nin orada birkaç yüz metre heyelan kaldı, onu da bitirdik mi ora da bölünmüş yol olacak. Öbür taraftan buradan çıktık mı biz İstanbul'a kadar, öbür taraftan Erzurum'a, Samsun'a, Merzifon'a, Amasya'ya kadar her tarafı bölünmüş yollarla biz donattık." dedi.
Şabanözü-Ankara yolunda da çalışmaların devam ettiğini dile getiren Uraloğlu, "Ben gelirken Çubuk üzeri geldim ve orada çok güzel bir çalışmamız var. Asfalt öncesi çalışmamızı yürütüyoruz. Bir ikmal ihalesi olacak, bunu da bu sene yapacağız Allah'ın izniyle. Biz çok uzamadan Şabanözü'nü Çubuk'a oradan dolayısıyla Ankara'ya bölünmüş yolla bağlamış olacağız." ifadelerini kullandı.
Şabanözü Ankara kara yolu üzerinde telefonun çekmediği noktaların olduğunu da bildiğini aktaran Bakan Uraloğlu, onu da en kısa zamanda halledeceklerini kaydetti.
Şabanözü Orta yolunun da ihalesini yaptıklarını anlatan Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti:
"'Yol sadece Orta'ya kadar mı' diyorlar, onda da ileriye doğru devam edeceğiz, D100'e kadar devam edeceğiz. Faik kardeşim belediye başkanlığı döneminde bu yolların yapılmasıyla ilgili çok talepkar oldu. Şabanözü'ne de çok güzel işler yaptı, biz de takip ediyoruz. Sizlerin teveccühü, yaptığımız kamuoyu yoklamaları en son Cumhurbaşkanımızın takdiriyle tekrar Faik kardeşimizi sizin huzurunuza getirdik. Şimdi Faik kardeşim 31 Mart'a kadar size, 31 Mart'tan sonra bize emanet."
Bakan Uraloğlu, Ankara'da ve İstanbul'da yaşayan Çankırılıların oralarda da AK Parti'nin adaylarını desteklemelerini istedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da bütün Türkiye'nin hem demir ağlarla hem kara yollarıyla, tüneller, viyadüklerle donatıldığını aktardı.
Akbaşoğlu, "80 yılda 6 bin kilometrelik yolu 21 yılda 30 bin kilometreye çıkarttılar. Allah onlardan razı olsun diyorum. 5 yıl önce Şabanözü'nde ne söz verdiysek onların hepsini yerine getirdik. 'Çubuk, Şabanözü, Orta yolunu başlatacağız' demiştik, başlattık. Ne söz verdiysek yerine getirdik, Allah'ın izniyle bundan sonra da Faik Özcan başkanımızla beraber durmak yok, yola devam." dedi.
Şabanözü ilçesindeki mitingin ardından Kurşunlu ilçesinde teşkilat buluşması gerçekleştirildi. Burada Bakan Uraloğlu, vatandaşlara hitabının ardından Korgun ilçesine geçerek partisinin seçim koordinasyon merkezini ziyaret etti.
Konuşmasında, Korgun Kurşunlu arasındaki yolun büyük kısmının bittiğini belirten Bakan Uraloğlu, partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi.
"Bayat'a giden Ovacık grup yolunu Karayolları sorumluluğuna inşallah bu sene alıyoruz"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bayat'a giden Ovacık grup yolunu Karayolları sorumluluğuna inşallah bu sene alıyoruz." dedi.
AK Parti Çankırı İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Uraloğlu, 81 ilin her tarafına hizmet ettiklerini ve etmeyi sürdüreceklerini söyledi.
Çankırı'yı Kastamonu'ya, Ankara'ya, Karadeniz'den bütün doğuya, İstanbul'dan Ege'ye bölünmüş yollarla bağladıklarını belirten Uraloğlu, "Yine ilimiz için önemli olan Çerkeş Kızılcahamam yolu var. Kızılcahamam Çerkeş tünelini bitirmiştik biliyorsunuz, onun devamını da önümüzdeki süreçte planladık inşallah orada da yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
Türkiye'nin yeni turistik treni Karaelmas Ekspresi'ne de değinen Uraloğlu, "Karaelmas trenimiz önümüzdeki ay itibarıyla başlıyor. Turlarına oradaki arz talebe göre onun sıklaştırılması ya da Çankırı'ya ayrı bir sefer yapılmasını konuştuk. Bunun, ilerleyen günlerde gelişen şartlara göre kararını vereceğiz." ifadesini kullandı.
Çankırı çevre yolu konusunda biraz geç kaldıklarını dile getiren Uraloğlu, şöyle devam etti:
"Ben defaatle o yola gelip gittim. Genel müdürlük dönemimde gelip gittim. Gerçekten zor bir güzergahtan geçiyoruz. Zemini ancak belli şekilde ölçebiliyoruz. O zemin problemlerinden dolayı çok ağır ilerleyen imalatlar var, bazı bölgelerde de tahmin edemeyeceğimiz bozulmalar oldu. Onların aşağı yukarı tespitlerini, iyileştirmelerini yaptık. Bu senenin sonunda Yapraklı yol ayrımına kadar o kavşak da dahil olmak üzere 6,5 kilometrelik yolu inşallah bitiriyoruz. Onun devamında bir ikmal ihalesi de yapmamız gerekecek. O ikmal ihalesini yaparak devam edeceğiz. Dolayısıyla Çankırı çevre yolunu biz bitirdiğimizde transit trafiği çevre yoluna alacağız ve buradan hem Çankırılıların dışarıya olan bağlantısını rahatlatmış olacağız hem de şehir içerisinde olan şehrin kendi döngüsünde olan trafiği bizim şu andaki mevcut kara yolumuzla rahatlatmış olacağız."
Çankırı'nın Ovacık grup yolunu da çözüme kavuşturacaklarını vurgulayan Uraloğlu, şunları aktardı:
"Çankırı için çok önemli olan, yıllardır gündemde olan bir konu var. Bayat'a giden Ovacık grup yolunu Karayolları sorumluluğuna inşallah bu sene alıyoruz. Öncelikle onu Karayolları sorumluluğuna aldıktan sonra acil olan bakımlarını yapacağız. Sonrasında projelendirilmesini ve proje bittikten sonra da o işin yeni baştan yapılmasını, oradaki istenen şartlara getirilmesi noktasında gerekli çalışmaları başlatmış oluyoruz."
Belediyeciliğin, AK Parti'nin işi olduğunu ifade eden Uraloğlu, "Bu anlamda da milletvekilliği tecrübesi olan Hüseyin Filiz kardeşimizi sizlerin teveccühü, Cumhurbaşkanımızın takdiri ile tekrar sizlerin onayına sunuyoruz. İnşallah Hüseyin Filiz kardeşimizle beraber 1 Nisan'dan itibaren Çankırı'da da diğer bütün ilçelerle beraber AK Parti belediyeciliğinde bir kısmında devam edeceğiz, bir kısmında da yeniden tanıştıracağız inşallah." değerlendirmesinde bulundu.
Basın toplantısına, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti İl Başkanı Koray Erdoğan, AK Parti Çankırı Belediye Başkan adayı Hüseyin Filiz de katıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.