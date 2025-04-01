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Bakan Tunç, "Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kötü muamele" iddiasını yalanladı

Adalet Bakanı Tunç, "İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır." açıklamasında bulundu.

Abdullah Sarica  | 01.04.2025 - Güncelleme : 01.04.2025
Bakan Tunç, "Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda kötü muamele" iddiasını yalanladı

Ankara

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "(Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır." ifadesini kullandı.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bazı basın organları ve sosyal medya mecralarında, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklu ve hükümlüler hakkında maksatlı ve asılsız iddiaların dolaşıma sokulduğunu belirtti.

Tutuklu ve hükümlülerin devlete emanet olduğunu ifade eden Tunç, "Ceza infaz kurumlarında bulunan herkes, insan onuruna yakışır, hukuk devleti ilkelerine uygun ve uluslararası standartlara dayalı şekilde muamele görmektedir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmalar kapsamında tutuklanan bazı kişilere yönelik aile görüşmeleri, sağlık, hijyen, barınma ve diğer temel hakların engellendiğine dair iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." açıklamasında bulundu.

Bu hakların yasal güvence altında olduğunu ve titiz bir şekilde uygulandığını belirten Tunç, şunları kaydetti:

"Aksi bir durum asla söz konusu değildir. İşkence ve kötü muamele yapıldığına yönelik iddialar gerçek dışıdır, vicdan ve izandan yoksun iftiralardır. Mesnetsiz iddialar, devletimizi, adalet sistemimizi ve infaz kurumlarımızı itibarsızlaştırmayı hedefleyen karanlık bir propagandanın parçasıdır. Türk ceza infaz sistemi, ulusal ve uluslararası bağımsız denetimlere açık, şeffaf ve insan onurunu en üst düzeyde tutan bir yapıya sahiptir. Adalet Bakanlığı olarak hukukun üstünlüğü ilkesinden asla taviz vermeyecek, insan onurunu önceleyen bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

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