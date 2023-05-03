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Bakan Soylu: 52 ilde yürütülen Ankara merkezli "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında 524 şüpheli gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi

Aykut Karadağ  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Bakan Soylu: 52 ilde yürütülen Ankara merkezli "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında 524 şüpheli gözaltına alındı

Ankara

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Bakan Soylu: 52 ilde yürütülen Ankara merkezli "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında 524 şüpheli gözaltına alındı
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