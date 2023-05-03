Bakan Soylu: 52 ilde yürütülen Ankara merkezli "Kökünü Kurutma Operasyonu" kapsamında 524 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 52 ilde yürütülen Ankara merkezli Kökünü Kurutma Operasyonunda uyuşturucu imalatçı ve tacirlerinin de aralarında bulunduğu 524 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi
Ankara
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