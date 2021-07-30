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Bakan Pakdemirli, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki yangın alanında inceleme yaptı.

Ayşe Yıldız   | 30.07.2021
Bakan Pakdemirli, Manavgat'taki yangın bölgesinde incelemelerde bulundu

Antalya

Yangın yönetim merkezinde söndürme çalışmalarını koordine eden Pakdemirli, yanan bölgede havadan incelemede bulundu.


Söndürme çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Pakdemirli, karadan da bölgeyi gezerek, söndürme çalışmalarını sürdüren ekiple görüştü.

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