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Bakan Pakdemirli: 107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor

Ayşe Yıldız   | 01.08.2021
Bakan Pakdemirli: 107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor

Antalya

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında 9'u devam ediyor. Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz." dedi.

Bugün saat 12.00'den itibaren nemin yüzde 10'a düşeceğini belirten Pakdemirli, "Çok daha dikkatli olmamız lazım." ifadelerini kullandı. 

"Teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yok"

Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Sivil ve orman teşkilatından şehitlerin olduğu bir dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum." 

Pakdemirli, "5,5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla 1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz." diye konuştu.

"Bir ağaca paha biçemeyiz." diyen Bakan Pakdemirli, "Artık eskimiş, miadı dolmuş, herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

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