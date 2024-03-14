Bakan Özhaseki, Mamak'taki kentsel dönüşüm şantiyesini ziyaret etti
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Sizler inşallah evlerinize oturuncaya, 'Allah sizden razı olsun' deyinceye kadar bu mahalleden çıkmayacağız. Hiç endişeniz olmasın. Biz bunun sözünü veriyoruz." dedi.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Mamak ilçesine bağlı Mutlu Mahallesi'nde yapımı süren kentsel dönüşüm şantiyesini ziyaret ederek, 464 konut, 7 iş yeri ve bir caminin yer aldığı projeye ilişkin bilgi aldı.
Ardından hak sahipleriyle bir araya gelen Özhaseki, gece gündüz demeden çalıştıklarını, yapılması gerekenleri yaptıklarını, yerelde bütün belediye başkanı adaylarının eser bırakmaya çalıştığını söyledi.
1994 yılı öncesinde bambaşka, ideolojik, takıntılı, sıkıntılı bir belediyecilik olduğunu dile getiren Özhaseki, 1994'te yola çıktılarında hizmet edeceklerini, gece gündüz demeden çalışacaklarını, kimseyi ayırmayacak ve mazeret üretmeyeceklerini söylediklerini hatırlattı.
"Asrın felaketi" olarak adlandırılan 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Özhaseki, depremlerde 680 bin evin, 170 binden fazla da dükkanın yıkıldığını bildirdi.
Hasarın ve acının çok büyük olduğunu ifade eden Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Milyarlarca dolar zarar var. Bu işin manevi tarafını ölçecek bir alet daha icat olmadı zaten. Her ocakta emin olun hala gözyaşı tütüyor. Bir taraftan orada gayret ediyoruz, evler yaptırıyoruz ki 19'unda dağıtacağımız evlerle 75 bin konutu orada vermiş olacağız. 5. aydan itibaren de her ay 10 bin-15 bin konutu vermeye devam edeceğiz. Söz verdiğimiz gibi gece gündüz orada arı gibi çalışıyoruz."
Bölgede 1000'den fazla şantiye bulunduğunu, 4 bin 333 köy evinin yapıldığını söyleyen Özhaseki, her birine şantiye kurduklarını ve çelikten evler yaptıklarını belirtti.
"460 civarında konut ve iş yerleri yapılıyor"
Özhaseki, Mutlu Mahallesi'ndeki kentsel dönüşüm çalışmalarına ilişkin de şunları söyledi:
"Birinci etapla ilgili 460 civarında aşağıda konut ve iş yerleri yapılıyor. Orada 300 kadar hak sahibiyle kardeşlerimiz anlaşmışlar, sözleşme imzalamışlar. Biz buranın ikinci ve üçüncü etabını devam ettireceğiz. Yoksa işimiz yarım olur, merak etmeyin. Buradaki ikinci ve üçüncü etabı yapacağız ve buradaki vatandaşlarımızla da tek tek anlaşarak, aynı şekilde aşağıdakiler gibi konutlarını vereceğiz. Ondan hiç endişeniz olmasın artık."
Afet bölgesi diye gösterilen yerdeki vatandaşları da bu kapsama alacaklarını bildiren Özhaseki, ellerindeki devam eden konutları verdikleri gibi daha sonra yaptıklarına da aynı şekilde devam edeceklerini dile getirdi.
"Bundan hiç endişeniz olmasın"
Bakan Özhaseki, "Sizler inşallah evlerinize oturuncaya, 'Allah sizden razı olsun' deyinceye kadar bu mahalleden çıkmayacağız. Hiç endişeniz olmasın. Biz bunun sözünü veriyoruz." dedi.
Çalışmalarına birilerinin takoz koymak isteyebileceğini belirten Özhaseki, çalışmalara dava açtırıldığını ifade etti.
Türkiye'nin deprem ülkesi olduğunu dile getiren Özhaseki, şu anda 500'e yakın aktif fay hattı olduğuna işaret etti. Depremin ne zaman olacağının bilinmeyeceğini söyleyen Özhaseki, bu nedenle bir an önce evlerin yenilenmesi gerektiği vurguladı.
Özhaseki, "Birileri çıkar, mani olmaya çalışırlar. Dava açarlar, protestocu gruplar bulurlar, küfrettirirler ama biz işimizi yapacağız, çalışacağız, evlerimizi yenileyeceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın." diye konuştu.
Ziyaretinde Bakan Özhaseki'ye, AK Parti Ankara Milletvekili Murat Alparslan ve Cumhur İttifakı'nın Mamak Belediye Başkan adayı Asım Balcı eşlik etti.
Bakan Özhaseki, kentsel dönüşüm projesi hak sahipleriyle iftarda buluştu
Bakan Özhaseki, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde, Örnek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi'nin hak sahipleriyle iftar yaptı.
Burada konuşan Özhaseki, Anadolu'nun çok güzel bir coğrafyada yer aldığını ancak bu coğrafyadaki kusurlardan birinin fitne odaklarının hiç bitmemesi olduğunu söyledi.
Bu ülkeye zarar verenlerin hep aynı olduğunu dile getiren Özhaseki, "Okyanus ötesindeki ülke özellikle istiyor ki bu ülke ayağa kalkmasın, güçlü olmasın, kendine gelmesin." ifadelerini kullandı.
Özhaseki, bir önceki bakanlık döneminde çukur eylemlerinde teröristlerin yakıp yıktığı yerlere gittiğini, oradaki evleri yeniden yaptığını anlattı.
"Deprem siyaset üstü mesele"
Coğrafyanın bir kusurunun da depremler olduğunu belirten Özhaseki, geçen 100 yılda denizde ve karada meydana gelen yıkıcı deprem sayısının 231 olduğunu bildirdi.
Her sene 2 veya 3 tane yıkıcı depremin meydana geldiğine dikkati çeken Özhaseki, sadece anakarada meydana gelen deprem sayısının 60'ın üzerinde olduğunu ve 130 bin kişinin öldüğünü söyledi.
"Her ay 10-15 bin evi teslim etmeye devam edeceğiz, gece gündüz çalışacağız. 'Nerede yapmışlar, kime vermişler şimdiye kadar, olsa olsa AK Partililere vermişlerdir, akrabalarına dağıtmışlardır.' Emin olun bunları duymak gerçekten rahatsız ediyor." ifadelerini kullanan Özhaseki, depremin siyaset üstü bir mesele olduğunu vurguladı.
Özhaseki, bu soruları soranları, yapılan çalışmaları göstermek için davet ettiğini ancak hiç kimsenin davetine gelmediğini söyledi.
"2000'den önce yapılan binaların tamamının riskli kabul edilebilir"
2000 yılından önce yapılan binaların tamamının riskli kabul edilebileceğini dile getiren Özhaseki, 2000'den sonra deprem yönetmeliğinin değiştiğini belirtti.
Müteahhitlerin ya da evini yaptıranların zemin etüdünü doğru tespit ettiği takdirde yapılan evlerin sağlam kabul edilebileceğini dile getiren Özhaseki, "2000'den önce yapılan evlerimizin tamamını değiştirmemiz, dönüştürmemiz lazım." dedi.
Başkentteki 25-40 yıllık evlerin bir an önce değişmesi gerektiğini vurgulayan Özhaseki, "Biz hazırız, açık duyuruda bulunuyorum. Hangi partili olursa olsun gelsin bakanlıklara ben sonuna kadar emirlerindeyim. A partili, B partili, hiç önemli değil. Buyurun lütfen değiştirelim. Çünkü deprem geldiği zaman partisine, dinine, imanına, mezhebine bakmıyor ki. Hepimizi alıp götürüyor Allah korusun." diye konuştu.
Bakan Özhaseki, 7 yıl önce Hatay'a gittiğini, şimdiki belediye başkanının kentsel dönüşüm için kendisine izin vermediğini ve depremde o mahallede binlerce kişinin hayatını kaybettiğini anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.