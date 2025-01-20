Bakan Kurum: Malatya Bakırcılar Çarşısı tamamlandığında yıldız gibi parlayacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inşası süren Malatya Bakırcılar Çarşısı'na ilişkin "Tamamlandığında, 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis, 559 konutla Malatya'nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak." ifadesini kullandı.
Ankara
Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri Malatya Bakırcılar Çarşısı." ifadesini kullandı.
Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:
"Emlak Konut eliyle yaptığımız çarşıyı öncelikle sağlam bir zemine kavuşturmak için 3 metre aralıklarla 13 bin 600 fore kazık çakıldı ve nitelikli mühendislik dolgusuyla kaplandı. Burası tamamlandığında, 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis, 559 konutla Malatya'nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak."
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