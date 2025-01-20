Dolar
35.58
Euro
36.69
Altın
2,705.98
ETH/USDT
3,398.70
BTC/USDT
108,073.00
BIST 100
10,039.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
12 yıllık aranın ardından, Halep Başkonsolosluğu faaliyete geçiyor.
logo
Gündem

Bakan Kurum: Malatya Bakırcılar Çarşısı tamamlandığında yıldız gibi parlayacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, inşası süren Malatya Bakırcılar Çarşısı'na ilişkin "Tamamlandığında, 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis, 559 konutla Malatya'nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak." ifadesini kullandı.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Bakan Kurum: Malatya Bakırcılar Çarşısı tamamlandığında yıldız gibi parlayacak

Ankara

Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Asrın inşasına yakışır bir mühendislik eseri Malatya Bakırcılar Çarşısı." ifadesini kullandı.

Malatya Bakırcılar Çarşısı'nda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren Kurum, şunları kaydetti:

"Emlak Konut eliyle yaptığımız çarşıyı öncelikle sağlam bir zemine kavuşturmak için 3 metre aralıklarla 13 bin 600 fore kazık çakıldı ve nitelikli mühendislik dolgusuyla kaplandı. Burası tamamlandığında, 3 bin 745 dükkan, 2 bin 106 ofis, 559 konutla Malatya'nın kalbinde bir yıldız gibi parlayacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsveç'te yaşayan kebap ustası çalınan kimlik bilgileri nedeniyle adliyelik oldu
Bakan Kurum: Malatya Bakırcılar Çarşısı tamamlandığında yıldız gibi parlayacak
Yargıtay, başkasının evine ait tapu bilgilerini paylaşan kişinin cezasını onadı
Ocak ayına ait SED ödemeleri hesaplara yatırıldı
MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın yedinci yıl dönümüne özel paylaşım

Benzer haberler

Bakan Kurum: Malatya Bakırcılar Çarşısı tamamlandığında yıldız gibi parlayacak

Bakan Kurum: Malatya Bakırcılar Çarşısı tamamlandığında yıldız gibi parlayacak

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet