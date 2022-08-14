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Bakan Kurum İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağaç kesimine tepki gösterdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar." ifadelerini kullandı.

Mümin Altaş   | 14.08.2022
Bakan Kurum İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağaç kesimine tepki gösterdi

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Karşıyaka Şemikler Mahallesi 6276 Sokak'ta yol çalışması sırasında ortada kalan yaklaşık yarım asırlık fıstık çam ağacını kesen İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

Bakan Kurum, şunları kaydetti:

"Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı. İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar. Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz. Siz sosyal medya belediyeciliğine devam."


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