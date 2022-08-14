Bakan Kurum İzmir Büyükşehir Belediyesinin ağaç kesimine tepki gösterdi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar." ifadelerini kullandı.
Ankara
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından, Karşıyaka Şemikler Mahallesi 6276 Sokak'ta yol çalışması sırasında ortada kalan yaklaşık yarım asırlık fıstık çam ağacını kesen İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.
Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı!— Murat KURUM (@murat_kurum) August 14, 2022
İzmir’de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler.
Lafta en ‘ÇEVRECİ’ kendileri, ama iş icraata gelince ağaçlara KIYIYORLAR!
Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz.
Siz sosyal medya belediyeciliğine devam! pic.twitter.com/siTGUpRB39
Bakan Kurum, şunları kaydetti:
"Yönettikleri hiçbir yerde yeşil yatırımı olmayan CHP yine şaşırtmadı. İzmir'de bir ağacı kurtaramayıp, katletmişler. Lafta en 'çevreci' kendileri ama iş icraata gelince ağaçlara kıyıyorlar. Biz onları kurtarırız, yenilerini dikeriz. Siz sosyal medya belediyeciliğine devam."
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