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Bakan Kurum, İstanbul Tuzla'da "İlk Evim" sosyal konut kuralarının tamamlandığını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İlk Evim'de, İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik. Sırada Çatalca, Selimpaşa var. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan'da başlıyor." ifadesini kullandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 30.03.2023 - Güncelleme : 30.03.2023
Bakan Kurum, İstanbul Tuzla'da "İlk Evim" sosyal konut kuralarının tamamlandığını açıkladı

Ankara

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından, TOKİ eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim" projesinde, İstanbul için 50 bin sosyal konut kura çekiminin, Tuzla'da tamamlandığını duyurdu.

Kurum, "İlk Evim'de, İstanbul Tuzla için 20 bin 920 hak sahibimizi belirledik. Sırada Çatalca, Selimpaşa var. Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler de 1 Nisan'da başlıyor." açıklamasında bulundu.

Kuralar 19 Nisan'da İstanbul'da sona erecek

Bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Tuzla'da sona eren kura çekimleriyle ilgili asil ve yedek olarak belirlenen hak sahiplerinin kura sonuçlarına, bugünden itibaren e-Devlet uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.

Çatalca için 540 ve Selimpaşa için 200 asil ve yedek hak sahibini belirlemek üzere kura çekimi ise Silivri Alibey Spor Salonu'nda bugün yapılacak.

Arnavutköy, Başakşehir ve Esenler ilçelerinde 28 bin 340 hak sahibi için yapılacak sosyal konut kura çekimleri de 1-19 Nisan tarihlerinde Bağcılar Olimpik Spor Merkezi Salonu'nda gerçekleştirilecek.

"İlk Evim" sosyal konut projesinde, ilk etapta 250 bin sosyal konutun kuraları, 19 Nisan'da İstanbul'da sona erecek.

Vatandaşların, "İlk Evim" 250 bin sosyal konut projesi kura sonuçlarına, e-Devlet üzerinden "Talep Toplama Projeleri için Hak Sahipliği Kura Sonucu Sorgulama" alanından bakılabilecek.

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