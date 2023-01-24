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Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda gazetecilerin sorularını yanıtlıyor
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Bakan Kurum: İstanbul Finans Merkezi'nin bir kısmı bitti, nisan ayına bitiririz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezi'ni nisanda tamamlamayı planladıklarını belirtti.

Yasemin Kalyoncuoğlu, Ali Kemal Akan   | 24.01.2023
Bakan Kurum: İstanbul Finans Merkezi'nin bir kısmı bitti, nisan ayına bitiririz

Ankara

Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının birlikte çalışmalarını yürüttüğü İstanbul Finans Merkezinin son durumuna yönelik soru üzerine Bakan Kurum, "İstanbul Finans Merkezi'nin bir kısmı bitti. Nisan ayına bitiririz." ifadesini kullandı.

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