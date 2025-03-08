Bakan Kurum, Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı esnafı Nezahat Boyacıgil'in hikayesini paylaştı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı esnafı Nezahat Boyacıgil'in hikayesini paylaştı.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve TOKİ, Tarihi Uzun Çarşı, Kemalpaşa ile Kurtuluş caddelerinde yeniden inşa ve ihya çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Uzun Çarşı esnafı ise yine Bakanlık desteğiyle çarşının hemen karşısındaki geçici iş yerlerinde ticaretini sürdürüyor.
Bu kapsamda, Bakan Kurum, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından, çarşı esnafı 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Nezahat Boyacıgil'in hikayesini paylaştı.
Bakan Kurum, Hatay'daki Tarihi Uzun Çarşı esnafı Nezahat Boyacıgil'in hikayesini paylaştı
Her günün kahramanı olan; gücüyle, azmiyle hepimizi ayağa kaldıran kadınların #8MartDünyaKadınlarGünü kutlu olsun.— Murat KURUM (@murat_kurum) March 8, 2025
Emeğiyle dünyayı daha güzel bir yer haline getiren, özellikle deprem bölgesinde fedakârca çalışan, üreten tüm kadınlara gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. pic.twitter.com/HohBlQNTil
Depremde ağır hasar gördüğü için evi ve Tarihi Uzun Çarşı'da 3 kuşaktır işlettikleri ayakkabı mağazaları yıkılan Boyacıgil, çok sayıda da yakınını kaybetti.
Videolu paylaşımda, hikayesini anlatan Boyacıgil, hayatta kalmalarını "mucize" olarak nitelendirerek, "Her geçen saniyede, yakınlarımızın vefatını duydukça, 'O da mı o da mı?' diyorduk. En son noktalarda umudumuzun yıkıldığı an kesinlikle oldu. Gözümü kapatıyorum, 'rüyaydı herhalde, kesinlikle rüyaydı. Böyle bir şeyi ben gerçekte yaşamış olamam' diyordum. Sonrasında sakinleştiğimde dedim ki bunların hepsi geçecek biliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Kadınlar ellerinden gelenin çok çok fazlasını yaptı"
Depremin hemen ardından kadın girişimcilerle yardımları organize ettiklerini anlatan Boyacıgil, şunları kaydetti:
"Burada tekrar ayağa kalkmak bizler için çok önemli ve çok değerli bir şeydi. Kadın eli zaten savaşlarda da böyleydi yani kadının oradaki gücü, kadının varlığı çok çok başkaydı. Biz aynı şeyi aslında depremde de gördük. Kadınlar ellerinden gelenin çok çok fazlasını yaptı. Çalıştık, ürettik ve başardık. Yine çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz ve başaracağız. Buna da inanıyoruz. Sadece kadınlar değil erkekler de hepimiz çalışmalıyız, üretmeliyiz. Bizlere burada prefabrik konteyner çarşı kuruldu. Yine Köprübaşı'nda Ulu Cami'nin hemen yanındayız. Burada bütün ayakkabıcılar ve diğer esnaf toplandı. 7-8 ay sonra da asıl yerimiz hazır olacak. Oraya geçtiğimiz zaman eminim Uzun Çarşı yine o tarihi yapısına sadık kalarak çok daha güzel bir çarşı olacak. Bakanlık projelerini de gördük çok heyecanlandık. Ve sabırsızlıkla bekliyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.