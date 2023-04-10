Dolar
19.27
Euro
20.94
Altın
1,991.17
ETH/USDT
1,880.00
BTC/USDT
29,100.00
BIST 100
5,092.31
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçeli futbolcu Attila Szalai, Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasındaki VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem

Bakan Kasapoğlu, yerli ve milli otomobil Togg ile trafiğe çıktı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim almasının ardından trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.

Halil İbrahim Avşar  | 10.04.2023 - Güncelleme : 10.04.2023
Bakan Kasapoğlu, yerli ve milli otomobil Togg ile trafiğe çıktı

Ankara

Bakan Kasapoğlu, Togg'u kullanırken kaydedilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

Makam aracı Togg ile ilk kez trafiğe çıkan Bakan Kasapoğlu, Ankara Bahçelievler'e kadar aracı kullandı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobiliyle ilk sürüşünü gerçekleştiren Kasapoğlu'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Togg'u yakından inceleyenlere "Beğendiniz mi?" diye soran Bakan Kasapoğlu, otomobilin millete ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, daha sonra Togg'un önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kasapoğlu, yerli ve milli otomobil Togg ile trafiğe çıktı
POLSAN yıllık temettüleri polis ve bekçilerin hesaplarına yansıtıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremzede 1788 çocuğun ailelerine teslim edildiğini duyurdu
'Türk Polis Teşkilatı bu aziz milletin gururu olmaya devam edecektir'
Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi törenle açıldı

Benzer haberler

Bakan Kasapoğlu, yerli ve milli otomobil Togg ile trafiğe çıktı

Bakan Kasapoğlu, yerli ve milli otomobil Togg ile trafiğe çıktı

Milli Eğitim Bakanı Özer, yerli ve milli otomobil Togg'u kullandı

Togg, İçişleri Bakanlığının envanterine girdi

Bazı bakanlar, Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı

Bazı bakanlar, Togg'u makam aracı olarak kullanmaya başladı
Bakan Nebati, yerli ve milli otomobil Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi

Bakan Nebati, yerli ve milli otomobil Togg ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi
Bakan Varank Sultanbeyli'deki programlarına Togg T10X ile geldi

Bakan Varank Sultanbeyli'deki programlarına Togg T10X ile geldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet