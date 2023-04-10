Bakan Kasapoğlu, yerli ve milli otomobil Togg ile trafiğe çıktı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u teslim almasının ardından trafikteki ilk sürüşünü gerçekleştirdi.
Ankara
Bakan Kasapoğlu, Togg'u kullanırken kaydedilen görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.
📍Ankara #TOGG ile Bahçelievler’de 🚘 pic.twitter.com/uL5mMAdHAb— Dr. Mehmet Kasapoğlu (@kasapoglu) April 10, 2023
Makam aracı Togg ile ilk kez trafiğe çıkan Bakan Kasapoğlu, Ankara Bahçelievler'e kadar aracı kullandı. Türkiye'nin yerli ve milli otomobiliyle ilk sürüşünü gerçekleştiren Kasapoğlu'na vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.
Togg'u yakından inceleyenlere "Beğendiniz mi?" diye soran Bakan Kasapoğlu, otomobilin millete ve ülkeye hayırlı uğurlu olmasını diledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, daha sonra Togg'un önünde vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.