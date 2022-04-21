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Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tünelini 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 21.04.2022
Bakan Karaismailoğlu: Avrasya Tünelini 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz

İstanbul
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’da ''Motorshow''un açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Avrasya Tünelini, Ramazan Bayramı öncesinde, 1 Mayıs itibarıyla motosiklet trafiğine açıyoruz." dedi.

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