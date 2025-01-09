Bakan Işıkhan'dan GSS'ye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin paylaşım
Bakan Işıkhan, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
- Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
"TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
Kanun Teklifi; sosyal devlet ilkesinin gereği olarak gördüğümüz, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği ve vatandaşlarımızın eşit sosyal güvenlikten faydalanması adına önemli düzenlemeler içermektedir. Süreç boyunca emeği olan ve destek veren tüm Milletvekillerimize teşekkür ediyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.