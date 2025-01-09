Dolar
35.38
Euro
36.60
Altın
2,661.42
ETH/USDT
3,333.20
BTC/USDT
95,190.00
BIST 100
9,890.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bakan Işıkhan'dan GSS'ye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin paylaşım

Bakan Işıkhan, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Alper Şaşmaz  | 09.01.2025 - Güncelleme : 09.01.2025
Bakan Işıkhan'dan GSS'ye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin paylaşım

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 'Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Kanun Teklifi; sosyal devlet ilkesinin gereği olarak gördüğümüz, sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği ve vatandaşlarımızın eşit sosyal güvenlikten faydalanması adına önemli düzenlemeler içermektedir. Süreç boyunca emeği olan ve destek veren tüm Milletvekillerimize teşekkür ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Işıkhan'dan GSS'ye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin paylaşım
İçişleri Bakanlığının 2025 Valiler Buluşması programı sona erdi
THY'nin yolcu sayısı geçen yıl 85 milyonu aştı
Polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden sanık hakkında karar açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Akgün'ü kabul etti

Benzer haberler

Bakan Işıkhan'dan GSS'ye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin paylaşım

Bakan Işıkhan'dan GSS'ye ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin yasalaşmasına ilişkin paylaşım

Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin düzenlemeleri de içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'nun tercihi "Uzaya uğurlarken" oldu

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı

AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında tercihini yaptı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Her köşesinde huzurun ve güvenliğin hakim olduğu bir Türkiye için canla başla çalışıyoruz

İçişleri Bakanı Yerlikaya: Her köşesinde huzurun ve güvenliğin hakim olduğu bir Türkiye için canla başla çalışıyoruz
Milletvekilleri Suriyelilerin geri dönüşlerini yerinde inceleyecek

Milletvekilleri Suriyelilerin geri dönüşlerini yerinde inceleyecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet