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Bakan Işıkhan: Kosova'daki yatırımlarımız her geçen gün artıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kosova'daki yatırımlarımız her geçen gün artarken, iş insanlarımız Kosova'nın ekonomik kalkınmasına katkı sunmayı sürdürmektedir." dedi.

Alper Şaşmaz  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
Bakan Işıkhan: Kosova'daki yatırımlarımız her geçen gün artıyor Fotoğraf: Muhammed Abdullah Kurtar/AA

Ankara

Bakan Işıkhan, Kosova'nın Ankara Büyükelçiliğince, Kosova Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen resepsiyona katıldı.

Kosova'da barış ve istikrarın sürdürülmesinin, Balkanlar ve Avrupa'nın barış ve istikrarı için kilit önemde olduğunu belirten Işıkhan, şunları söyledi:

"Belgrad-Priştine Diyalog Süreci ve NATO Kosova Gücü başta olmak üzere, Kosova'da bu yöndeki tüm çabalara aktif destek veriyoruz. 2023-2024 döneminde üstlendiğimiz NATO Kosova Gücü komutanlığını geçtiğimiz ekim ayında başarıyla tamamladık."

Bakan Işıkhan, iki ülke arasındaki ilişkilerin sağlam temeller üzerinde inşa edildiğini dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:

"Kosova'daki yatırımlarımız her geçen gün artarken, iş insanlarımız Kosova'nın ekonomik kalkınmasına katkı sunmayı sürdürmektedir. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi de her geçen gün büyümektedir. Önümüzdeki dönemde ticaret hacmimizin 1 milyar doları aşacağına inancım tam."

"İşbirliğimizi geliştirme yönünde ortak iradeye sahibiz"

Eğitim ve kültür alanında TİKA'dan Yunus Emre Enstitüsüne kadar tüm kurumlarla Kosova ile güçlü dayanışma içinde olunduğunu vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kurumlarımızın faaliyetleri, iki ülke arasındaki dostluğu geliştirmekte, ortak projelerle Kosovalı gençlerin geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlemesine imkan sağlamaktadır. Bakanlık olarak, Kosovalı muhataplarımızla bu ilişkilere katkı sağlayacak ve ona yeni boyutlar kazandıracak işbirliğimizi geliştirme yönünde ortak bir iradeye sahibiz. Müzakerelerini kısa sürede tamamladığımız ve imzaya hazır olan sosyal güvenlik anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle, iki ülke vatandaşları ile sigortalılarının mevcut haklarının korunması ve geliştirilmesi mümkün olacaktır. Ülkelerimiz arasında en yakın zamanda imzalanacak bu anlaşmanın, ilişkilerimizi daha da artıracağına ve halklarımız arasındaki sıcak bağları kuvvetlendireceğine inanıyoruz."

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