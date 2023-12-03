Bakan Işıkhan: İŞKUR ile 2002 yılından bugüne 463 bin 270 engelli vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettik
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR ile 2002 yılından bugüne 463 bin 270 engelli vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini bildirdi.
Ankara
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu yıl ekim ayına kadar 27 bin 858 engelli vatandaşın İŞKUR hizmetlerinden faydalanarak istihdama katıldığını belirtti.
İŞKUR aracılığıyla 2002 yılından bugüne 463.270 engelli vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık yaptık.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) December 3, 2023
Sadece bu yıl içerisinde Ekim ayına kadar 27.858 engelli vatandaşımız İŞKUR hizmetlerinden faydalanarak istihdama katıldı.
Danışmanlık hizmetlerimiz ve hibe destek… pic.twitter.com/TVdCaRhdAf
Danışmanlık hizmetleri ve hibe destek programlarıyla engelli vatandaşların çalışma hayatının her alanına dahil olmaları için yanlarında olduklarını vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:
"İŞKUR ile 2002'den bugüne 463 bin 270 engelli vatandaşın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Biliyoruz ki engeller birlikte aşılır. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bir kez daha belirtiyoruz ki; mücadele ve azimleri ile hepimize örnek olan engelli kardeşlerimizin haklarının korunması, güçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığımızın artırılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.