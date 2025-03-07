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Bakan Göktaş, çocukların sahur sofrasına konuk oldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da bulunan Saray Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla sahur sofrasında bir araya geldi.

Emrullah Cesur  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Bakan Göktaş, çocukların sahur sofrasına konuk oldu

Ankara

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün Saray Çocuk Evleri Sitesi'ndeki yavrularımızla sahur sofrasında buluştuk. Onların hayalleri ve gülen gözleriyle ramazanın bereketini hissettik. Ramazan birlikte güzel."

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