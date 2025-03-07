Bakan Göktaş, çocukların sahur sofrasına konuk oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da bulunan Saray Çocuk Evleri Sitesi'ndeki çocuklarla sahur sofrasında bir araya geldi.
Ankara
Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Bugün Saray Çocuk Evleri Sitesi'ndeki yavrularımızla sahur sofrasında buluştuk. Onların hayalleri ve gülen gözleriyle ramazanın bereketini hissettik. Ramazan birlikte güzel."
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Bugün Saray Çocuk Evleri Sitesindeki yavrularımızla sahur sofrasında buluştuk. 🤍— Mahinur Özdemir Göktaş (@MahinurOzdemir) March 7, 2025
Onların hayalleri ve gülen gözleriyle Ramazan’ın bereketini hissettik.
Ramazan birlikte güzel! pic.twitter.com/Ow4nrFGtQZ