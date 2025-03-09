Bakan Göktaş, BM Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69'uncu oturumuna katılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek Kadının Statüsü Komisyonu'nun 69'uncu oturumuna katılmak üzere New York'a gidecek.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, BM Genel Kurulundan sonra en yüksek katılımlı BM etkinliği olan Kadının Statüsü Komisyonu, 10-14 Mart arasında New York'ta düzenlenecek. Komisyonun 69'uncu oturumuna dünyanın tüm bölgelerinden üye devletler ve BM kuruluşlarının temsilcileri katılacak.
Oturumun ana gündemi; kadın hakları konusunda dönem noktası kabul edilen Pekin Deklarasyonu ve Eylem Platformunun uygulanması ile Genel Kurul'un 23. Özel Oturumunun sonuçlarının gözden geçirilmesi ve değerlendirilmesi olacak.
Bu kapsamda, Eylem Platformunun nasıl uygulandığı, kadın-erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesini etkileyen mevcut zorluklar ile 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ulaşılmasına olan katkısı değerlendirilecek.
Yarın komisyonun açılış oturumunda konuşacak olan Göktaş, paneller, yuvarlak masa toplantıları ve yan etkinliklerin yapılacağı programlara katılacak.
Bakan Göktaş, komisyonun ardından Türkiye'nin kadın, çocuk ve ailenin güçlendirilmesine yönelik "Güçlü Kadın, Güçlü Türkiye" vizyonu doğrultusunda değişen koşullara uyum sağlayacak politikalarını güncelleyerek, kadınların ekonomiye katılımını ve Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınmasına verdikleri desteği artırmayı hedefleyen Ulusal Beyanını açıklayacak.
İş kadınlarıyla iftarda bir araya gelecek
Oturum çerçevesinde 11 Mart'ta Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca kadın girişimciliğinin dijitalleşme, teknoloji ve e-ticaret gibi yenilikçi alanlarda nasıl güçlendirilebileceği üzerine odaklanarak, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını sağlayacak stratejilerin ele alınacağı bir iftar programı düzenlenecek.
Bakanlık ve Hepsiburada işbirliği kapsamında gerçekleşecek programda Göktaş, kadın girişimcilerin dijital platformlar üzerinden küresel pazarlara açılabilmesi için sağlanabilecek destekler ve yenilikçi iş modellerinin teşvik edilmesi için yapılabilecekler üzerine bir konuşma gerçekleştirecek.
Göktaş, ayrıca Türkiye ve Katar tarafından "Pekin+30'dan Sosyal Kalkınma için İkinci Dünya Sosyal Zirvesi'ne: "Sosyal Koruma Yoluyla Kadınların Güçlendirilmesinin Hızlandırılması" başlığıyla düzenlenecek yuvarlak masa etkinliğinin bakanlar panelinde bir konuşma yapacak.
Konuşmasında Pekin Deklarasyonu ruhuna uygun olarak, kadınların güçlenmesi için daha kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler üretilmesine vurgu yapacak olan Göktaş, KAGİDER, NEYAD, YEŞİLAY, TACS gibi farklı STK'lar tarafından düzenlenecek yan etkinliklerde de onur konuğu olarak yer alacak.
Dijitalleşmenin kadın girişimciliğine etkileri ele alınacak
Kadının Statüsü Komisyonunun 69. Oturumu kapsamında ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde 12 Mart'ta "Dijital Trendler: Geleceğin Ekonomisini Şekillendiren Kadın Girişimciler" başlıklı yan etkinlik düzenlenecek.
Bakan Göktaş'ın katılımıyla gerçekleşecek etkinlikte, dijitalleşmenin kadın girişimciliğine etkileri tartışılarak iyi uygulama örnekleri paylaşılacak, ayrıca dijital dünyada kadın girişimcilerin karşılaştığı zorluklar ele alınarak bunların aşılmasına yönelik politika önerileri geliştirilecek.
Bakan Göktaş, 13 Mart'ta kadın liderler, politika yapıcılar ve Women 20 (W20) delegelerinin bir araya geleceği KADEM'in W20 İftar Programı'na katılacak.
14 Mart'ta KADEM'in "Kadın İş Gücü ve Emeğini Anlamak" etkinliğinin açılış konuşmasını yapacak olan Göktaş, ayrıca program kapsamında çeşitli ülkeler ve uluslararası kuruluş temsilcileriyle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
1946 yılından beri çalışmalarını sürdürüyor
Kadının Statüsü Komisyonu, 21 Haziran 1946 yılında Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi kararıyla, Konseyin işlevsel komisyonlarından biri olarak kuruldu.
BM'nin en önemli organlarından biri olan Kadının Statüsü Komisyonu, kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi için küresel düzeyde çalışmalar yürütmeyi amaçlıyor.
Her yıl mart ayında, 3 günü üst düzey katılım, diğer günler teknik çalışmalar ve müzakereler olmak üzere 10 günlük bir süre zarfında gerçekleştirilen Kadının Statüsü Komisyonu toplantılarında, UN Women tarafından davet edilen tüm BM üyesi ve gözlemci ülkelerin hükümet temsilcileri, BM Yetkilileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarından yüzlerce katılımcı yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.