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Gündem, İsrail-Filistin çatışması

Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi ile telefon görüşmesi yaptı.

Gökhan Çeliker  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile telefonda görüştü

Ankara

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Çinli mevkidaşı Vang'la telefonda görüştü.

Görüşmede, İsrail ve Filistin'deki gelişmeler ile İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ele alındı.

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