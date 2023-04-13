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Bakan Fatih Dönmez, Togg'a binmek isteyen Eskişehirli Gülistan teyzeyi kırmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de Togg'a binmek isteyen Gülistan Avcı'nın talebini geri çevirmedi.

Yavuz Emrah Sever, Emrah Yaşar  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Bakan Fatih Dönmez, Togg'a binmek isteyen Eskişehirli Gülistan teyzeyi kırmadı Fotoğraf: Emrah Yaşar - AA

Eskişehir

Partisinin seçim çalışması için Emek Mahallesi'ne Türkiye'nin yerli otomobili Togg'u kullanarak gelen Bakan Dönmez, esnaf ziyaretinde bulundu.

Vatandaşlarla sohbet eden Dönmez, Togg'a binmek isteyen mahalle sakini Gülistan Avcı'yı kırmadı.

Dönmez, sürücü koltuğunda olduğu araca Avcı'yı bindirdi ve onunla bir süre yolculuk etti.

Avcı, Dönmez'e teşekkür ederek, "Allah'ım devletimize zeval vermesin. Başkanımıza da zeval vermesin. Namazlarımda her gün dua ediyorum. İnşallah kazanır." dedi.

Bakan Dönmez ise "Şer ittifakı bir araya geldi. Her şeye 'evet' diyorlar. Ablacım 2 kişi bakkal dükkanı idare edemez. 7 kişi diyor ki biz devleti idare edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yolculuğun ardından Togg'la ilgili düşüncelerini dile getiren Avcı, "Çok güzeldi. Allah bin kere razı olsun. Allah'ım kazasız belasız herkese versin." diye konuştu.

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