Bakan Ersoy'dan Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin açıklama
Bakan Ersoy, Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de belirlendiği kaydedilen 8 eksikliğe ilişkin "Bolu Belediyesinin, otelin eksikleri düzelmediyse İl Özel İdareye veya bir üste Kültür ve Turizm Bakanlığı'na ihbarda bulunması gerekiyor." dedi.
İstanbul
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
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Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Ersoy, yetki tartışmalarına değindi.
Bakan Ersoy, turizm açısından potansiyeli olan bölgelerde Cumhurbaşkanı kararnamesi ile turizm merkezi ilan edildiğini ve imar planları yapma yetkisi ile turizm amaçlı kamu arazilerinin tahsisi yetkisinin Bakanlığa verildiğini söyledi.
Bunun dışında bir yetki almadıklarını ifade eden Ersoy, "Mücavir alanı dışında olduğu için ruhsat ve iskan yetkisi il Özel İdaresinde. Kültür ve Turizm Bakanlığı hiçbir zaman özel kanunla tanımlama yapılmıyorsa yetkili olmuyor." dedi.
Ersoy, 2021 öncesi belediye belgeli oteller olduğunu, sonrasında ilave olarak Bakanlıktan turizm işletmesi belgesi alınmasının da eklendiğini ifade ederek, "Bazen bilgi kirliliği oluşturuluyor, belediyelerin yetkileri Bakanlığa devredilmiş gibi, böyle bir şey yok. Şimdi artık belediye belgesi yeterli değil, aynı zamanda Bakanlık belgesi alması gerekiyor. Birinci kriteri, belediye belgesi alması." ifadelerini kullandı.
Yangın yeterlilik belgesini sadece itfaiyelerin verdiğine dikkati çeken Ersoy, "İl Özel İdaresi diyor ki 'Sen bunları yetkili kurumlardan alıp bana getireceksin.' Türkiye'de resmi yetkili kurum sadece itfaiyelerdir. Kartalkaya'da yetkilendirmeyi Bolu İtfaiyesi veriyor. Bolu Belediyesi dışında başka bir belediyeden alamazsınız, Bolu ili sınırları içinde olduğunuz için. Yangın yeterlilik belgesini bir tek itfaiyeler veriyor. İl sınırları içinde bağlı olduğunuz belediyeler veriyor. İlçenin yeterliliği yoksa o zaman Bolu İtfaiyesi verir. İş yeri açmak için çalışma ruhsatını İl Özel İdaresi veriyor. Size listeyi veriyor, 'Bunları halledin gelin' diyor. Burada Bolu İtfaiyesi gerekli denetlemeleri yaptıktan sonra belgeyi veriyor." diye konuştu.
İl Özel İdaresinin, uygunlukları tamamsa iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verdiğini kaydeden Ersoy, "Bu bize gelince süreç başlıyor. Bakanlık işletmeye kontrolör gönderiyor. Kontrolörümüz nelere bakıyor? Turizmle ilgili süreçleri denetliyor. İş yeri açma ruhsatını görünce bizim için işlem tamam anlamına geliyor. Ana kuralımız bu. Bakanlık kontrolleri, tesisin niteliklerinin, standartlarının sınıflandırmasını yapıyor. Yıldızını, niteliğini denetliyor. Oda sayılarının yeterli olmasına bakıyoruz. Yatak kapasitesine bakıyoruz, minimum ve maksimum olarak. Tatil köyü, apart, pansiyon var tabii. Hepsi otel olarak olmuyor. Biz nitelik ve sınıflandırmasıyla ilgili denetimleri yapıyor ve sonra belgeyi veriyoruz." ifadelerini kullandı.
"İl Özel İdareye veya Kültür ve Turizm Bakanlığına ihbarda bulunması gerekiyor"
Bolu Belediyesine yapılan ve sonra geri çekildiği belirtilen başvuru sonucu otelde 8 hatalı durumun ortaya çıktığını ifade eden Ersoy, şunları söyledi:
"Tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirme levhaları, bina acil aydınlatma, elektrik tesisatı uygunluğu, söndürme gereçleri talimatları, algılama sistemleri ve yangın alarmı, paratoner, duman havalandırma ve tahliye gibi 8 asli eksiklik buluyor Bolu Belediyesi. Tespit yapıyor, bu tespiti yaptıktan sonra geri çekmek gibi bir şey olamaz. Normalde bu eksiklikleri tespit ettikten sonra İl Özel İdaresini veya Kültür ve Turizm Bakanlığını bilgilendirmeniz gerekiyor. Bolu Belediyesinin bu tespiti yaptıktan sonra düzeltmesi için süre vermesi gerekiyordu. O süreden sonra düzelmediyse, iş yeri açma çalışma ruhsatını düzenleyen İl Özel İdareye veya bir üste Kültür ve Turizm Bakanlığına ihbarda bulunması gerekiyor. Bunu dediği andan itibaren İl Özel İdaresi, Bakanlığa bile sorma gereği duymadan hemen kapatma verecekti, ruhsatını iptal edecekti. İl Özel İdaresi ruhsatı iptal ettiği için gidip kapatabilir. O andan itibaren zaten İl Özel İdare iş yeri açma çalışma ruhsatı yeterliliği düştüğü için otomatikman kapatma işlemini yapar, bize bilgi verir. Mücavir alanda olsaydı belediyeye başvuracaktı itfaiye. Siz bu gerçeği bildikten sonra başka işlem yapamazsınız. Siz tespit ettiniz, önünüze düşmedi. Siz bizzat talep üzerine gittiniz, tespitleri yaptınız. Artık bunun farkındasınız. Bu otelde ciddi problem var. 8 tane madde saymış."
Yasanın, Türkiye'de yangınla ilgili yeterlilik belgelerinin itfaiyelerden alındığını belirttiğini kaydeden Ersoy, "Mücavir alanda olsun olmasın. Bu belgeyi sadece ve sadece itfaiye verir. Biz Bakanlık olarak bu yeterlilik belgelerini sadece itfaiyelerden kabul ederiz. Yetki var, zorunluluk yok. Bunu ne kadar süreyle denetleyeceğinin keyfiyeti kuruma yani itfaiyeye bırakılmış." dedi.
Bakan Ersoy, itfaiyenin işletme talep ederse denetlemek zorunda olduğunu, ''Gelmiyorum.'' diyemeyeceğini belirterek, şunları söyledi:
"Bu, sadece işletme talep ederse gelmek zorunda değil, yetkiniz var, dilediğiniz periyotlarda denetim yapabilirsiniz. Kanun bu aslında. Alanda söz hakkı olan İl Özel İdare. Bu sizin itfaiyenizin yükümlülüğünü ortadan kaldırmıyor. Resmi işletmeler sadece yangın yeterlilik belgelerini itfaiyelerden alıyor. İtfaiyenin denetleme yetkisi var. Her işletmenin, Bolu'da bu oteller olarak bakalım. İlçe belediyeleri yeterli olmadığı için yeterli olan Bolu Belediyesi. Yeterlilik belgesi geçerli olduğu sürece tekrar tekrar denetleme yetkisini itfaiyeye veriyor. Bir yere yeterlilik yetkisi veriyorsanız, geçerlilik süresi boyunca denetimden siz yetkilisiniz. Yetkiniz var ama yükümlülüğünüz yok derken, bunun hangi periyotta denetleneceği keyfiyetini size bırakmış. İşletme talep ederse zorunlusunuz."
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