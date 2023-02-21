Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Jang ile bir araya geldi
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye dayanışma ziyaretinde bulunan Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi Gelecek Stratejisi Kıdemli Sekreteri ve Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Jang Sung Min ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kore Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Jang ile bir araya geldiğini belirterek, "Deprem yardımı ve sergiledikleri dayanışma için teşekkür ettik." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.