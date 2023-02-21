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Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Jang ile bir araya geldi

Mehmet Şah Yılmaz   | 21.02.2023
Bakan Çavuşoğlu, Güney Kore Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Jang ile bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye dayanışma ziyaretinde bulunan Güney Kore Devlet Başkanlığı Ofisi Gelecek Stratejisi Kıdemli Sekreteri ve Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Jang Sung Min ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Güney Kore Devlet Başkanı Özel Temsilcisi Jang ile bir araya geldiğini belirterek, "Deprem yardımı ve sergiledikleri dayanışma için teşekkür ettik." ifadesini kullandı.

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