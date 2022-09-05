Bakan Çavuşoğlu: Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için tüm tedbirler alınmalı
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa'da artan ırkçılık ve İslam karşıtlığının endişe verici olduğunu belirterek, "Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz." dedi.
Ankara
Bakan Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Türkiye ve Fransa'nın siyasi, ekonomik ve kültürel alanlarda tarihi ilişkileri olan iki ülke olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşıyla yaptıkları görüşmede bölgesel ve küresel sınamalara karşı iş birliğini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.
Çavuşoğlu, Ukrayna gibi bölgesel konuların ele alındığını belirterek, "Her konuda Fransa'yla hemfikir olmadığımız açıktır. Her konuda görüş birliği içinde olmayabiliriz ama bu, diyaloğa ve birlikte çalışmamıza engel değil. Diyalog yoluyla da görüş ayrılığımızı azalttığımızı da gördük." ifadelerini kullandı.
"Farklı ortamlarda birbirimiz hakkında konuşmaktan ziyade birbirimizle konuşmak daha da sağlıklıdır." diyen Çavuşoğlu, iki ülke Cumhurbaşkanları arasında son dönemde yaşanan yakın diyaloğun da memnuniyet verici olduğunu vurguladı.
Çavuşoğlu, cumhurbaşkanları düzeyinde bir ziyaretin gerçekleşmesinde yarar gördüğüne işaret ederek, Colonna ile görüşmede bu ziyaretin planlamasıyla ilgili konuların da konuşulduğunu söyledi.
İki ülke Dışişleri Bakanlıkları arasında ortak mekanizmalar bulunduğunu da belirten Çavuşoğlu," Ziyaretten önce baktım epeydir bu istişareleri gerçekleştirmemişiz. Afrika ve diğer bölgesel konularda, Suriye konusunda istişarelerimizi gerçekleştirdik. Önümüzdeki süreçte bu istişareleri de gerçekleştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Çavuşoğlu, Fransa'da yaşayan Türklerin Türkiye'yle bağlarını korurken Fransa toplumuna da en iyi şekilde uyum sağlamalarını arzu ettiklerini belirterek, Fransa'nın bunları kolaylaştırıcı ve teşvik edici adımlar atmasının önemli olduğunu dile getirdi.
Fransa'nın Türk toplumunu ilgilendiren konularda sağduyuyu elden bırakmayacağına inandığını kaydeden Çavuşoğlu, "Maalesef Avrupa'da ırkçılığın ve İslam karşıtlığının artmasından hepimiz endişe duyuyoruz. Irkçılık ve her türlü fobyaya karşı, İslam düşmanlığı, antisemitizm veya Hristiyan düşmanlığı, aşırıcılıkla mücadeleyi birlikte sürdürmemizde fayda var." ifadelerini kullandı.
Özellikle merkez siyasetçilerin menfi söylemlerinin geleceğe yönelik endişeleri arttırdığını ifade eden Çavuşoğlu, "Fransa'daki Türk ve Müslüman toplumunun cami ve derneklerinin güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alınmasını bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna: Mutabık olduğumuz konuların sayısını artıralım
Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da konuşmasında, göreve başladığı tarihten bu yana Bakan Çavuşoğlu ile Ukrayna krizi ve farklı konularda yoğun görüşme ve diyaloğu sürdürdüklerini kaydederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un temmuzdaki yaptıkları görüşmenin devamı olarak tüm ortak konulardaki diyaloğu derinleştirmeleri gerektiğini söyledi.
Colonna, "Zaman zaman farklı analizlerimiz olabilir. Bu zaman zaman olabilir. Ama her zaman böyle değil. Zaman zaman aynı analizleri de yapıyoruz. Dolayısıyla mutabık olduğumuz konuların sayısını artıralım ve zaman zaman görüş farklılıklarımız olsa da bunları görüşelim." dedi.
Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesinde Ukrayna'daki savaşı ele aldıklarını kaydeden Colonna, "Çok kararlı bir şekilde Rusya'ya karşı tutumumuzu sürdürmenin gerekliliğini vurguladık." ifadesini kullandı.
Colonna, Rusya'nın bağımsız ve egemen bir ülkeye saldırdığını ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek, "Umut ediyorum ki Rusya kendi ülkesini bir çıkmaza soktuğunun farkına varmıştır. Kendi ülkesinin çok ötesinde dünyadaki birçok ülkede zorluklar yaratmıştır." değerlendirmesini yaptı.
Ukrayna'daki savaş nedeniyle enerji fiyatlarının yükseldiğine ve çeşitli zorlukların ortaya çıktığına dikkati çeken Colonna, "Tüm dünyada bu savaşın bitmesi için, Rusya'nın kuvvetlerini geri çekmesi için ve bir diyaloğa girmesi için hepimiz birlikte çalışalım. Bu diyalog bir barışla sonuçlansın isteriz." dedi.
Colonna, İstanbul'da imzalanan tahıl anlaşmasına ilişkin, "Sayın Bakanı (Çavuşoğlu) tebrik ettim. Türkiye'yi sitayişle andım. Çünkü tahıl konusunda temmuz ayında çok önemli bir başarı elde ettiler." dedi.
Tahıl anlaşmasının işlediğini ve bu sayede 2 milyon ton tahıl ihraç edildiğini aktaran Colonna, ihracat çalışmalarının yeni hasattan öncede yoğunlaştırılacağına işaret etti.
Colonna, "Bizler her iki ülke olarak çok hızlı dayanışma içerisinde ve çok taraflı bir cevap bulmaya çalışıyoruz. Gıda güvenliği konusunda sayın Fransa Cumhurbaşkanı FARM (Gıda ve Tarım İyileştirme) isimli insiyatifi önermişti. Hem Avrupa Birliği hem G7 tarafından benimsendi bu." dedi.
Söz konusu inisiyatifin ticaret, dayanışma ve yerel ve sürdürülebilir bir tarım üretimi etrafında şekillendiğini ve gıda güvenliğini artırmayı amaçladığını kaydeden Colonna, Türkiye'nin de bu konuları çok hassasiyetle izlediğini dile getirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.