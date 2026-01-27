Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu ile ikili görüşme gerçekleştirdi
logo
Gündem

Bakan Bayraktar, Nijer Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adama Gazibo ile buluştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nijer Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adama Gazibo ile bir araya geldi.

Duygu Alhan  | 27.01.2026 - Güncelleme : 27.01.2026
Bakan Bayraktar, Nijer Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Adama Gazibo ile buluştu

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Nsosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlık'taki görüşmede, altın başta olmak üzere halihazırda madencilik alanında yürütülen ortak çalışmaların ve petrolde olası işbirliği imkanlarının ele alındığını belirtti.

Bakan Bayraktar, "Nijer'in yeraltı zenginliklerini ülkemizin teknik tecrübesiyle buluşturarak, Nijer halkının refahına katkı sunacak uzun vadeli bir perspektifle çalışabileceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
