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Bakan Bayraktar: İliç'te maden sahasında yaşanan heyelanın 13. gününde çalışmalarımız aralıksız sürüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor." dedi.

Fuat Kabakcı  | 25.02.2024 - Güncelleme : 25.02.2024
Bakan Bayraktar: İliç'te maden sahasında yaşanan heyelanın 13. gününde çalışmalarımız aralıksız sürüyor

Ankara

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından çalışmaların sürdüğünü belirterek, "Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İliç’te maden sahasında yaşanan heyelanın 13. gününde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Yeni heyelan riskini ortadan kaldırmak, aramaların güvenliğini sağlamak için yürüttüğümüz faaliyetler hızlanarak devam ediyor. Bugün heyelanın gerçekleştiği Sabırlı Deresi'ne kadar inerek alanı daha yakından inceledik. Bundan sonraki süreçte atılacak adımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunduk."

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