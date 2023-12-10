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Belçika’nın Heusden-Zolder şehrinde belediye binası önünde toplanan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto ediyor. Gazze sınırındaki son duruma ilişkin İsrail’in Nahal-Oz bölgesinden yayındayız. İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek gösterisi düzenleniyor.
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Bakan Bayraktar: Gazze'de insan hakları göz göre göre çiğneniyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gazze'de insan hakları göz göre göre çiğneniyor. Sadece masum siviller değil, insanlığa dair tüm değerler de dünyanın gözü önünde katlediliyor." ifadelerini kullandı.

Gökçe Topbaş  | 10.12.2023 - Güncelleme : 10.12.2023
Bakan Bayraktar: Gazze'de insan hakları göz göre göre çiğneniyor

Ankara

Bakan Bayraktar, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 75. yıl dönümünde dünyanın, varılan mutabakattan çok uzakta olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Gazze'de insan hakları göz göre göre çiğneniyor. Sadece masum siviller değil, insanlığa dair tüm değerler de dünyanın gözü önünde katlediliyor. Umarım çekilen bu acılar herkes için bir uyanışa vesile olur."

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