Bakan Bayraktar: Gazze'de insan hakları göz göre göre çiğneniyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Gazze'de insan hakları göz göre göre çiğneniyor. Sadece masum siviller değil, insanlığa dair tüm değerler de dünyanın gözü önünde katlediliyor." ifadelerini kullandı.
Ankara
Bakan Bayraktar, "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" dolayısıyla X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 75. yıl dönümünde dünya, varılan mutabakattan çok uzakta.— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) December 10, 2023
Gazze’de insan hakları göz göre göre çiğneniyor. Sadece masum siviller değil insanlığa dair tüm değerler de dünyanın gözü önünde katlediliyor.…
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin 75. yıl dönümünde dünyanın, varılan mutabakattan çok uzakta olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:
"Gazze'de insan hakları göz göre göre çiğneniyor. Sadece masum siviller değil, insanlığa dair tüm değerler de dünyanın gözü önünde katlediliyor. Umarım çekilen bu acılar herkes için bir uyanışa vesile olur."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.