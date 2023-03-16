Bahçelievler Belediyesi olası İstanbul depremi ve hazırlıklara ilişkin panel düzenledi
Bahçelievler Belediyesince düzenlenen panelde, İstanbul depreminde yaşanabilecekler, tsunami riski, depreme karşı alınabilecek en önemli tedbirlerden biri olan kentsel dönüşüm ve deprem sonrası hayati önem taşıyan afet yönetimi konuları ele alındı.
İstanbul
Bahçelievler Belediyesi Kongre Merkezi ve Nikah Sarayı'nda gerçekleştirilen Deprem Paneli'nin açılışında konuşan Belediye Başkanı Hakan Bahadır, 2013'te kentsel dönüşüm yasasının çıktığını söyledi.
Türkiye'de her fikrin iktidar olduğunu, ülkedeki çarpık kentleşmenin son 20 yılın değil 60-70 yılın sorunu olduğunu dile getiren Bahadır, bu yüzden her fikrin kendini sorgulaması gerektiğini kaydetti.
Kentsel dönüşümde kira yardımının 1500 liradan 3 bin 500 liraya çıkarıldığını, 7 bin lira taşınma yardımı verildiğini aktaran Bahadır, İstanbul'da evini dönüştürmek isteyenlere minimum 1 milyon lira, 2 yıl geri ödemesiz 0,69 faizle kredi verileceğini, bunun kentsel dönüşümü artıracağını anlattı.
İstanbul'daki belediyelerin en iyi plan notlarından birisini Bahçelievler'de uyguladıklarına dikkati çeken Bahadır, şu bilgileri paylaştı:
"Bahçelievler mahallemiz hariç, yüzde 15 metrekare artışı verdik. Oraya yüzde 10 verdik. Çünkü oranın ve İstanbul'un belli yerlerinin planları bir. Onlara Mevzi İmar Planları (MİP) deniyor, değişmesi çok zor. On kata çıkma hakkı verdik. Yüzde 15 tabana sığmayınca bir üst kata, bir üst kata, öyle çıkma hakkı verdik. Birleşme olduğunda 600 metrekare; ve şimdi onu değiştiriyoruz, minimumda tutmaya çalışıyoruz; direkt bir kat hakkı daha veriyoruz. Bunu vatandaşımın cebinden çıkacak para az olsun, evi dönüşsün diye yapıyoruz."
Bahadır, belediye binasının girişinde Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü oluşturduklarını, Tavukçu Deresi, Mimar Sinan Parkı, Soğanlı ve Dereyolu'nda 4 kentsel dönüşüm ofisi açtıklarını söyledi.
Vatandaşlara da seslenen Bahadır, "Sözüm sözdür. Taşınma parasını hükümetimizden alın, gelin bize, sizin evinizi taşıyalım, 7 bin lira da sizin elinizde kalsın. Yeter ki siz o çürük evinizden çıkın. Çünkü deprem öldürmüyor, yanlış zeminde çürük ev öldürüyor." ifadelerini kullandı.
"Bahçelievler'de kentsel dönüşümü daha da hızlandıralım"
Bahadır, düzenli şehirler kurmak için ada bazlı dönüşüm yapmayı istediklerini, bunun olmadığı durumlarda da parsel ve bina bazlı dönüşümler gerçekleştirdiklerini belirtti.
Bazı vatandaşların ada bazlı dönüşümü sadece belediyelerin yapması beklentisi içinde olduklarını fakat bunun mümkün olmadığını dile getiren Bahadır, şunları kaydetti:
"Şu anda krediler çok arttı. Slogan olarak şunu söylüyorum: Biraz cebinizden, biraz da odanızdan verin. 100 artı 100, 200 metrekare bir katta daire var. Yüzde 15 biz verdik, 230 metrekare. Bunu 2'ye değil 3'e böleceksiniz 77-80 metrekare diyelim. Oradan da müteahhide bir şey çıkacak. Sizin cebinizden çıkacak para minimum olsun. Yeter ki siz beklemeyin, dönüşün. Müteahhit, mühendisler de sağlam bina yapacak, sağlam zemine yapacaklar ve sürümden kazanacaklar. Lütfen; 46 bin vatandaşımızın öldüğü bir dönemde sürümden kazanalım. Bir dairede 100 bin lira kazanacaksanız 50 bin lira kazanın. Müteahhitler, mühendisler, vatandaşlarımız, komşularımız; birleşelim, tek yürek olalım, Bahçelievler'de kentsel dönüşümü daha da hızlandıralım. 2019'dan beri kentsel dönüşümü yüzde 200 artırdık. Kırk bin kişi yeni evlerine geçti. 2013'te çıkan kentsel dönüşüm yasasından beri 100 bin kişi sağlam binada oturuyor. Geriye yaklaşık 550 bin vatandaşımız kalıyor. Onlar da gelsinler, beraber bir çözüm bulalım."
İlçe Kaymakamı Dr. Mehmet Boztepe de İstanbul'daki konut stoku açısından en önemli ilçelerden biri olan Bahçelievler'in depreme dönük hem hazırlık hem de kentsel dönüşüm sürecinin panelde değerlendirileceğini dile getirdi.
Depremin binanın sağlamlığı, dayanıklılığı, yeni hazırlanan yönetmeliklere uyumu açısında değerlendirildiğini aktaran Boztepe, Kahramanmaraş depremlerinin, ne kadar sağlam bina olursa olsun zeminin ve fay hattı üzerinde bulunmanın da ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini kaydetti.
İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) Genel Sekreteri İsmail Erkam Tüzgen ise ajansın, kurulduğu 2009 yılından bu yana afetlere hazırlıklarla ilgili çok çeşitli projeleri desteklediğini, bu konuda desteklemeye değer projelere ihtiyaç olduğunu belirtti.
Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, açılış konuşmalarının ardından katılımcılara Siyavuşpaşa Köşkü'nün kristalden yapılan minyatür maketi ile çiçek takdim etti.
"Marmara'da bir yıl içinde iki tane 7'den büyük deprem oluşabilir"
Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, açılışın ardından düzenlenen panelde, "İstanbul'un Deprem ve Tsunami Riski: Etki Alanları" başlıklı sunum yaptı.
Türkiye'de 5,5'ten büyük deprem oluşturabilecek fay sayısının 500'ün üzerinde olduğunu aktaran Ersoy, binaların deprem tehlike haritasına göre yapılması gerektiğini, sadece yönetmeliklere uygun bina yapmanın yeterli olmadığını, denetimlerin sıkı tutularak, belediyelerin teknik anlamda güçlendirilmesi gerektiğini anlattı.
Prof. Dr. Ersoy, Türkiye'nin yüzde 100'ünün deprem bölgesinde olduğunu, uzak da olsa depremden etkilenmeyecek hiçbir yerleşim yerinin bulunmadığını söyledi.
İstanbul'u da ilgilendiren Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın 8 büyüklüğüne kadar deprem oluşturabileceğini, bu fay bölgesinde 27 yılda 6 büyük deprem yaşandığını, depremin ucunun İstanbul'a kadar geldiğini belirten Ersoy, şöyle devam etti:
"Batıya doğru bir deprem göçü var. Arada bir boşluk var, orası Marmara Denizi, Marmara'da 7'den büyük deprem oluşturabilir. İstanbul için en kötü senaryomuz da 7,5 büyüklüğünde bir deprem. Geçmişte 7,5 büyüklüğünde bir deprem olmuş, 7,7 büyüklüğünde bir deprem bile var. Marmara Denizi'nde oluşabilecek depremin şöyle bir karakteri daha var. Bir yıl içinde 2 tane 7'den büyük deprem oluşabilir. Bunu Kocaeli'de yaşadık, ardından Düzce depremi oldu. Santimetre mertebesinde faylar birbirini devam etti. Aslında 3 ay arayla tek deprem olacakmış, iki depreme bölünmüş. Belki kötünün iyisi denilebilir."
"Marmara Denizi'nde tsunami olabilir"
Marmara Denizi'nde suyun altında bulunan, depremlerin açtığı 1200-1250 metre derinliğindeki 3 tektonik çukurun tsunami açısında önemli olduğunun altını çizen Ersoy, "Normal şartlar altında bir deprem olduğu zaman yanal atılımlı olduğu için tsunami oluşturmayabilir. Denizlerin içindeki her 3 depremin birinde ancak tsunami oluyor. Fakat ben Marmara Denizi'nde tsunami olabilir diyorum. Çünkü bu 3 derin çukurun yamaçlarında kaya halinde olmayan çamurlar var. Eğer deprem bu çamurları silkelerse denizaltı heyelanları oluşur ve tsunami gerçekleşir. Bu, depremin oluşturacağı tsunamiden daha tehlikeli." değerlendirmesinde bulundu.
Prof. Dr. Ersoy, Tekirdağ, Orta Marmara ve Çınarcık çukurlarından tsunami açısından en tehlikeli olanının doğudaki Çınarcık olduğunu, burada denizaltı heyelanı olma riskinin çok yüksek olduğunu vurguladı.
Bahçelievler Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürü Alper Nevruz, "Güvenli Gelecek için Kentsel Dönüşüm" başlıklı konuşmasında, belediyeye müracaat eden vatandaşların, yapılarının zemin durumu hakkında bilgi alabileceklerini, eğer bina yeni yönetmeliklere göre inşa edildiyse bu yapıların zemin etütlerinin daha önce yapıldığını ve bunun üzerine yapıya ruhsatlama verildiğini kaydetti.
Nevruz, bir bina yapılmadan önce zemin etüdünün yapıldığını, buna istinaden zeminin nasıl kuvvetlendirileceği, kazık sisteminin yapılıp yapılmayacağının tespit edilip buna göre binanın statik projelerinin hazırlandığını ve inşa edildiğini belirtti.
Biruni Üniversitesi Afet Yönetimi Uzmanı Öğr. Gör. Emre Aydın da panelde "Afet yönetimi: Afetlerde ilk 72 Saatin Önemi" konulu sunum yaptı.
Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin görüntülerin gösterildiği programa, Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği de "Rex" isimli arama kurtarma köpeğiyle katıldı. Salona kurulan stantta, arama kurtarma çalışmalarında kullanılan ekipmanlar sergilendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.