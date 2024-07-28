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Bağcılar'da minibüs ile cipin çarpıştığı kazada 1’i ağır, 6 kişi yaralandı

Bağcılar’da minibüs ile cipin çarpışması sonucu 1’i ağır, 6 kişi yaralandı. Kazanın ardından görgü tanıkları ile olay yerine gelen minibüsçüler arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü.

Alper Korkmaz  | 28.07.2024 - Güncelleme : 28.07.2024
Bağcılar'da minibüs ile cipin çarpıştığı kazada 1’i ağır, 6 kişi yaralandı Fotoğraf: Alper Korkmaz - AA

İstanbul

Göztepe Mahallesi Matbaacılar Caddesi'nde seyreden Mustafa T'nin kullandığı 34 KOT 743 plakalı cip ile Hüseyin Karaaslan Caddesi’nde ilerleyen Recep A'nın yönetimindeki 34 M 1812 plakalı minibüs henüz bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Kazanın etkisiyle savrulan cipte 1’i ağır, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Cipteki 6 yaralı çevredekilerin yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan minibüsü şoförü Recep A. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bir görgü tanığı, yolcusu bulunmayan minibüsün kontrolsüz şekilde yola girdiğini iddia ederek, cipte yaralanan 6 kişiden birinin yaşlı bir kadın olduğunu ifade etti.

Olay yerinde kavga çıktı

Görgü tanıkları ile olay yerine gelen minibüsçüler arasında kazanın nedenine ilişkin tartışma yaşandı.

Kısa süre sonra kavgaya dönüşen olay polis ekiplerinin araya girmesiyle sona erdi.

Yoğunluk yaşanan caddede araçların çekilmesiyle trafik akışı normale döndü.

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