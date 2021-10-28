Dolar
9.54
Euro
11.11
Altın
1,801.80
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,522.04
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bağcılar Belediyesinin 'Güvenli İnternet Bağlantısı-3B' projesi ödül kazandı

Bağcılar Belediyesine ait "Bağcılar'da Güvenli İnternet Bağlantısı-3B" projesi, IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde "geleceğin en iyi bağlantısı" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

Zeynep Rakipoğlu   | 28.10.2021
Bağcılar Belediyesinin 'Güvenli İnternet Bağlantısı-3B' projesi ödül kazandı

İstanbul

​​​​​​​Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de çığır açan dijital teknolojilerin uygulanmasını başarıyla planlayan ve yürüten kuruluşların ödüllendirildiği organizasyon olan IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu.

75 kurumdan 190 projenin ödüllere başvurduğu etkinlikte, Bağcılar Belediyesinin "Bağcılar'da Güvenli İnternet Bağlantısı-3B" projesi, "geleceğin en iyi bağlantısı" kategorisinde ikincilik ödülünü kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, insanların bilgi ve teknolojiye ulaşma oranlarının ve kullanma kapasitesinin artırılmasına ve bölgenin akıllı şehirler konseptine uygun olarak kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 3B'yi hayata geçirdiklerini belirtti.

Çağırıcı, proje sayesinde 22 mahallede merkezi noktalara, parklara, caddelere, bilgi evlerine ve kamu kurumları gibi vatandaşın yoğun olduğu noktalara kablosuz ve kablolu internet, iç mekan ve dış mekan ile ücretsiz internet hizmeti verdiklerini bildirdi.

İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle 2013 yılında başlatılan proje kapsamında, ilçe sınırları içerisinde 52 farklı lokasyonda 86 internet erişim cihazı bulunuyor.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 741 bin 242'ye çıktı
Hindistan'da 100 milyondan fazla kişi ikinci doz Kovid-19 aşısı yaptırmadı
Alman bilim insanlarından Kovid-19'un A.30 varyantının aşılara dirençli olduğu uyarısı
AB, 2022'de 3,5 milyar doz aşı üretmeyi hedefliyor
ABD, Biontech/Pfizer ile 50 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı

Benzer haberler

Bağcılar Belediyesinin 'Güvenli İnternet Bağlantısı-3B' projesi ödül kazandı

Bağcılar Belediyesinin 'Güvenli İnternet Bağlantısı-3B' projesi ödül kazandı

İstanbul Havalimanı 'Avrupa'nın En İyi Havalimanı' seçildi

6. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Kadın Acil Destek Uygulamasına uluslararası ödül

Kadın Acil Destek Uygulamasına uluslararası ödül