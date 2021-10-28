Bağcılar Belediyesinin 'Güvenli İnternet Bağlantısı-3B' projesi ödül kazandı
Bağcılar Belediyesine ait "Bağcılar'da Güvenli İnternet Bağlantısı-3B" projesi, IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri'nde "geleceğin en iyi bağlantısı" kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.
İstanbul
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de çığır açan dijital teknolojilerin uygulanmasını başarıyla planlayan ve yürüten kuruluşların ödüllendirildiği organizasyon olan IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu.
Bağcılar Belediyesi’ne ait “Bağcılar’da Güvenli İnternet Bağlantısı-3B” projesi, IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde Future Of Connectedness (Geleceğin En İyi Bağlantası) kategorisinde ödüle layık görüldü🎊🎊🎊@IDC_Turkiye pic.twitter.com/XFQfzNgvqj— Bağcılar Belediyesi (@BagcilarBld) October 28, 2021
75 kurumdan 190 projenin ödüllere başvurduğu etkinlikte, Bağcılar Belediyesinin "Bağcılar'da Güvenli İnternet Bağlantısı-3B" projesi, "geleceğin en iyi bağlantısı" kategorisinde ikincilik ödülünü kazandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, insanların bilgi ve teknolojiye ulaşma oranlarının ve kullanma kapasitesinin artırılmasına ve bölgenin akıllı şehirler konseptine uygun olarak kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 3B'yi hayata geçirdiklerini belirtti.
Çağırıcı, proje sayesinde 22 mahallede merkezi noktalara, parklara, caddelere, bilgi evlerine ve kamu kurumları gibi vatandaşın yoğun olduğu noktalara kablosuz ve kablolu internet, iç mekan ve dış mekan ile ücretsiz internet hizmeti verdiklerini bildirdi.
İstanbul Kalkınma Ajansının desteğiyle 2013 yılında başlatılan proje kapsamında, ilçe sınırları içerisinde 52 farklı lokasyonda 86 internet erişim cihazı bulunuyor.
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