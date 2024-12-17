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AYM noterlerin disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeyi iptal etti

Noterlere disiplin cezası verilmesine ilişkin düzenlemeler, "belirli bir açıklıkta ve öngörülebilirlikte olmadığı" gerekçesiyle iptal edildi. İptal kararları 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

İsmet Karakaş  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
AYM noterlerin disiplin cezalarına ilişkin düzenlemeyi iptal etti

Ankara

Anayasa Mahkemesi (AYM), noterlere verilebilecek disiplin cezaları hakkında düzenlemeler içeren Noterlik Kanunu'nun 125 ve 126. maddelerini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre, Ankara 20. İdare Mahkemesi, bir notere verilen uyarma cezasının iptali istemiyle açılan davada, Noterlik Kanunu'nun 126. maddesinin Anayasa'ya aykırı olduğunu ileri sürerek iptal isteminde bulundu.

İptal isteminde, hangi eylemlerin disiplin cezasıyla cezalandırılacağının açık ve net olmadığı, yeterli hukuki güvenceyi sağlamadığı ifade edildi.

Yüksek Mahkeme, 126. maddeyle ilgili görülen 125. maddesinin de incelenmesine karar verdi.

AYM, 125. maddede yer alan "Meslekin vakar ve onuruna aykırı eylem ve hareketlerde bulunanlarla, görevlerini yapmayan veya kusurlu olarak yapan yahut da görevinin gerektirdiği güveni sarsıcı hareketlerde bulunan noterler hakkında, noterlik hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesi amacı ile durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre aşağıdaki maddede olduğu yazılı disiplin cezaları uygulanır." düzenlemesinin iptaline karar verdi.

Yüksek Mahkeme, 126. maddede yer alan noterlere verilmesi öngörülen "uyarma, kınama, para cezası, geçici olarak işten çıkarma ve meslekten çıkarma" cezalarına ilişkin düzenlemenin de iptaline hükmetti.

İptal kararları, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Kararın gerekçesinden

AYM'nin kararında, daha önce Yüksek Mahkemece Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nda, eczacılara verilecek disiplin cezalarına ilişkin düzenlemenin "belirli bir açıklıkta ve öngörülebilirlikte olmadığı" gerekçesiyle iptal edildiği anımsatıldı.

Kararda, eczacılar hakkında uygulanacak disiplin suç ve cezaları arasında yeterli bağlantı kurulmadığı, cezaların uygulanmasında kullanılacak ölçütün, "cezanın muhatapları açısından yeterli güvence sağlamadığı" ve "verilecek disiplin cezalarında keyfi yorum ve uygulamalara neden olabileceği" aktarıldı.

Noterlik Kanunu'nda yer alan düzenlemelerin, Türk Eczacıları Birliği Kanunu'nda iptaline karar verilen düzenlemeler ile aynı kapsamda olduğuna işaret edilen kararda, "İtiraz konusu kural bakımından da Anayasa Mahkemesinin anılan kararından ayrılmayı gerektirir bir durum bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle kural Anayasa'nın 2. maddesine aykırıdır, iptali gerekir." gerekçesine yer verildi.

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