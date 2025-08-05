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Gündem

Aydın'da ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde ziraat alanında çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Ferdi Uzun  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Aydın'da ziraat alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın

Alınan bilgiye göre, Konuklu Mahallesi'nin üst kısmındaki ziraat alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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