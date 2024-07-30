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Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ormanlık ve zeytinlik alanda dün çıkan, kontrol altına alındıktan sonra elektrik tellerinden gelen kıvılcımlar nedeniyle yeniden büyüyen yangın kontrol altına alındı.

Ferdi Uzun, Enes Uzun  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Aydın'da ormanlık ve zeytinlik alandaki yangın kontrol altına alındı

Aydın

Aşağıkayacık Mahallesi'ndeki yangına müdahale gece de sürdü.

Çalışmalara 5 helikopter, 4 uçak, 20 arazöz, 7 su tankeri ve 152 personel katıldı.

Sarp arazi nedeniyle ekiplerin güçlükle müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangında 300 dönümlük alan zarar gördü.

Aşağıkayacık Mahallesi'ndeki ormanlık ve zeytinlik alanda dün çıkan ve yaklaşık 150 dönüm alanın zarar gördüğü yangın kontrol altına alınmıştı. Yangın bir süre sonra elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlarla yeniden büyümüştü.

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