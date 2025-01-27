Dolar
35.74
Euro
37.53
Altın
2,740.50
ETH/USDT
3,102.30
BTC/USDT
100,600.00
BIST 100
9,997.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Aydın'da kıl çadırı üreten işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kıl çadırı üreten bir işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Mehmet Ali Cintosun  | 27.01.2025 - Güncelleme : 27.01.2025
Aydın'da kıl çadırı üreten işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın

Alınan bilgiye göre, Olukbaşı Mahallesi'nde kıl çadırı üreten işletmede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait 5 arazöz, 2 su tankeri ile çevre ilçe belediyelerinin iş makineleriyle müdahale edildi.

Güçlükle kontrol altına alınan yangında iş yerinde hasar oluştu.

Yangının işçilerin molada olduğu esnada makinelerden çıktığı değerlendiriliyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan belediye görevlilerinin ifadelerine ulaşıldı
Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananlardan 46'sı taburcu edildi
Konya'da çöken binanın enkazından kurtulanlar yaşadıkların anlattı
Alanya'da otel inşaatında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kardüz Yaylası'ndaki kış manzaraları havadan görüntülendi

Benzer haberler

Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan belediye görevlilerinin ifadelerine ulaşıldı

Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan belediye görevlilerinin ifadelerine ulaşıldı

Kartalkaya'daki otel yangınında yaralananlardan 46'sı taburcu edildi

Los Angeles'ta yangın bölgesinde "Çamur seli, toksik kül akıntısına yol açabilir" uyarısı

Aydın'da kıl çadırı üreten işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı

Aydın'da kıl çadırı üreten işletmede çıkan yangın kontrol altına alındı
Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan otelin muhasebe müdürünün ifadelerine ulaşıldı

Kartalkaya'daki yangına ilişkin tutuklanan otelin muhasebe müdürünün ifadelerine ulaşıldı
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangınları için "güvenlik kuşakları" oluşturulacak

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda orman yangınları için "güvenlik kuşakları" oluşturulacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet