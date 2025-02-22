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Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

Aydın'ın Söke ilçesinde, bir kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

Musa Ölmez, Ferdi Uzun  | 22.02.2025 - Güncelleme : 22.02.2025
Aydın'da kağıt fabrikasının depolama alanında çıkan yangına müdahale ediliyor Fotoğraf: Musa Ölmez/AA

Aydın

Söke Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir kağıt fabrikasının sıkıştırılmış kağıtlarının bulunduğu açık depolama alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.

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