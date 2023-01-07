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Aydın'da çıkan ev yangınında anne ile bebeği mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında anne ile bir aylık bebeği vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Mehmet Ali Cintosun   | 07.01.2023
Aydın'da çıkan ev yangınında anne ile bebeği mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı

Aydın

Horsunlu Mahallesi Okullar Caddesi'nde Suriye uyruklu Abdullah Hacı Derviş ve ailesinin ikamet ettiği iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri eve girerek anne Kerim'i El Şeyho ile bir aylık bebeği M.H.D'yi dışarı çıkardı.

Yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan anne ile bebeğinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Baba Abdullah Hacı Derviş'in yangın sırasında evde olmadığı belirtildi.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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