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Aydın'da bir restorandaki patlamada 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Nazilli ilçesindeki bir restoranda meydana gelen patlamada 7 kişinin öldüğünü, biri ağır 4 kişinin yaralandığını bildirdi.

Ferdi Uzun   | 30.12.2022
Aydın'da bir restorandaki patlamada 7 kişi öldü, 4 kişi yaralandı Fotoğraf: Mehmet Ali Cintosun/AA

Aydın

Vali Aksoy, AA muhabirine, Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15.30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu söyledi.

Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır 4 kişinin de yaralandığı aktardı.

Aksoy, ekiplerin çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

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