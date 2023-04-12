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Ayancık'ta afetzedeler için yapılan yeni iş yerlerinin inşası tamamlandı

Sinop'un Ayancık ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketinden etkilenen afetzedeler için yapılan yeni iş yerleri tamamlandı.

Ahmet Can Akyol  | 12.04.2023 - Güncelleme : 12.04.2023
Ayancık'ta afetzedeler için yapılan yeni iş yerlerinin inşası tamamlandı Fotoğraf: Ahmet Can Akyol/AA

Sinop

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından Küçük Sanayi Sitesi’nde inşa edilen 56 yeni iş yeri için hak sahipleri arasında kura çekimi yapıldı.

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nde gerçekleştirilen kura çekiminde konuşan Kaymakam Recep Hasar, yeni iş yerlerinin tüm hak sahiplerine hayırlı olmasını diledi.

Selin yaralarının sarılması noktasında başlatılan çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Hasar, iş yerlerinin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

İnşası tamamlanan iş yerlerinin kısa bir süre içinde faaliyete geçeceği belirtildi.

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